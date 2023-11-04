Вратарь СКА Серебряков заменен во 2-й игре подряд. «Витязь» забил ему 2 гола к 8-й минуте. Он пропустил 11 шайб в 3 последних матчах
Вратарь СКА Никита Серебряков заменен во второй игре КХЛ подряд.
Сегодня голкипер не доиграл до конца матч Фонбет Чемпионата КХЛ против «Витязя» (0:2, 1-й перерыв).
28-летний Никита Серебряков пропустил 2 гола к 8-й минуте игры, после чего был заменен. Место в воротах занял Павел Мойсевич.
Напомним, Серебряков также был заменен в матче с «Авангардом» (3:5) после 4 пропущенных шайб.
Всего в трех последних играх вратарь пропустил 11 голов.
Вообще переходы вратарей - тема тонкая. Получая новое место, немногие показывают тот же уровень.
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