Вратарь СКА Серебряков заменен во 2-й игре подряд. «Витязь» забил ему 2 гола к 8-й минуте. Он пропустил 11 шайб в 3 последних матчах

Теги СКА Витязь КХЛ Никита Серебряков Павел Мойсевич Хоккей

Вратарь СКА Никита Серебряков заменен во второй игре КХЛ подряд.

Сегодня голкипер не доиграл до конца матч Фонбет Чемпионата КХЛ против «Витязя» (0:2, 1-й перерыв).

28-летний Никита Серебряков пропустил 2 гола к 8-й минуте игры, после чего был заменен. Место в воротах занял Павел Мойсевич.

Напомним, Серебряков также был заменен в матче с «Авангардом» (3:5) после 4 пропущенных шайб.

Всего в трех последних играх вратарь пропустил 11 голов.

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23 комментария

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Артем Зырянов
Сила в правде. Народ все видит.
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sokolok
Еще один не понял гениальной системы, ну не везет гениальному с такими бездырями)
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AK_Flash
кажись скоро в Сочи появится новый вратарь
+10
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AK_Flash
Ответ Sanan1908
Да ска без тренера играет поэтому ))))
как и всегда)
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Sanan1908
Да ска без тренера играет поэтому ))))
+4
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Roman Roman
Ответ AK_Flash
кажись скоро в Сочи появится новый вратарь
или в Ладе
+3
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Melnikov1968
А кричали, что этот переход пойдёт на пользу всей лиге. И правда пошел:)
+3
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zenitka
И это лучший вратарь лиги? Из 6 бросков 2 зашли. 2-й гол однозначно на его совести
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Vladimir Erwel
Давайте создадим и подпишем петицию против игроков за то, что не выполняют гениальные указания, зп им снизить в 10 раз
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sokolok
Ответ AK_Flash
кажись скоро в Сочи появится новый вратарь
Не думаю, что рома рискнет одного из своих главных конкурентов, за выход в плей офф усилять
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Эд..19
В Адмирале божил, потому как супермотивация была - получить место в топовом клубе. Перешёл, мечта сбылась - мотивация пропала. Так бывает.
Вообще переходы вратарей - тема тонкая. Получая новое место, немногие показывают тот же уровень.
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Юрий Байбурдин
И этого система сломала.
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Empress
Не все серебро, что блестит
Загубил свою карьеру позарившись на гонорар и эрмитаж
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Ильмир Зайнапов
Цирк должен продолжаться, пусть подпишут ещё одного вратаря
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AK_Flash
Ответ sokolok
Не думаю, что рома рискнет одного из своих главных конкурентов, за выход в плей офф усилять
врядли он способен строить такие ассоциативные связи в голове)
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Ильмир Зайнапов
Уже наверное жалеет о переходе
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Vladimir Erwel
Ротенберг самый лучший тренер во вселенной, это игроки бездари, ничего не могут, им же все объясняют,в они неблагодарные не слушают)))
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Gilonjon862
Такое ощущение, что игроки СКА и Серебряков в частности(явно не по своей воле его выдернули в Питер) просто сливают Ромку, ну не может такой набор игроков сливать всем подряд, даже без тренера
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ZubDatsyuka
У него друг чуть не погиб 2 дня назад! Шрам на всю жизнь! Можно понять!
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Александр Романов
Ответ sokolok
Еще один не понял гениальной системы, ну не везет гениальному с такими бездырями)
Там система настолько гениальна что Серебряков в вхл закончит карьеру
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sokolok
Ответ AK_Flash
врядли он способен строить такие ассоциативные связи в голове)
Способен! Народ все видит!!!
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AK_Flash
Ответ Vladimir Erwel
Давайте создадим и подпишем петицию против игроков за то, что не выполняют гениальные указания, зп им снизить в 10 раз
а на освободившиеся деньги подписать ещë 15 игроков
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