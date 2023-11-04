Вратарь СКА Серебряков заменен во 2-й игре подряд. «Витязь» забил ему 2 гола к 8-й минуте. Он пропустил 11 шайб в 3 последних матчах

Вратарь СКА Никита Серебряков заменен во второй игре КХЛ подряд.

Сегодня голкипер не доиграл до конца матч Фонбет Чемпионата КХЛ против « » (0:2, 1-й перерыв).

28-летний пропустил 2 гола к 8-й минуте игры, после чего был заменен. Место в воротах занял .

Напомним, Серебряков также был заменен в матче с «Авангардом» (3:5) после 4 пропущенных шайб.

Всего в трех последних играх вратарь пропустил 11 голов.