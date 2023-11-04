Владимир Юрзинов: «У СКА сильный штаб, прошлый сезон это показал. Турнирное положение будет выправляться»

Теги СКА Владимир Юрзинов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Владимир Юрзинов высказался об игре СКА в сезоне-2023/24.

Команда под руководством Романа Ротенберга набрала 24 очка в 24 играх и занимает 9-е место в Западной конференции.

– Одни критикуют главного тренера СКА Романа Ротенберга, другие – его помощников, которые на первый взгляд ведут себя пассивно, остаются в тени. Кто прав?

– Послушайте, ровно год назад СКА с большим отрывом возглавлял таблицу чемпионата и тогда с биноклем никто скамейку СКА не рассматривал. Теперь же, наоборот, все под микроскопом.

Прошлый сезон показал, что у СКА сильный штаб. Какие-то моменты мы постоянно обсуждаем, каждому есть что сказать, выводы делаются. Думаю, турнирное положение СКА будет выправляться.

Вообще в свое время я работал не с одной командой, в которой было много молодежи. Для ее становления иногда полезней начать с середины таблицы.

Давайте рассматривать девятое место СКА как большой вызов – и отличный стимул для развития, – сказал бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов, занимающий должности советника главного тренера СКА и члена совета директоров клуба. 

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дэннис Молинарев
Все специалисты, как под копирку, восхваляют Романа. И только мы, диванники, понимаем что это за фрукт :)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wiley Fox
Юрзинов за своего, за финна вступился
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Послушать поклонников Ротенберга, так просто тренер без слабых мест, уникум настоящий. Ещё скажите, что все так и задумано было: после трети чемпионата находится вне зоны ПО. Критиковать РР никто не осмеливается и это плохо, прежде всего для него самого.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
андрэ
масштаб Ромы нам не понят, только через 2-3 поколения, наши внуки постигнут масштабность этого человека
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARAMIS777
А самое главное, есть система Йозе Марино.
И представьте себе, она работает!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HCBV
Скорее всего это не Юрзинов, знакомый почерк.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Рыбаков
Ответ андрэ
масштаб Ромы нам не понят, только через 2-3 поколения, наши внуки постигнут масштабность этого человека
несмотря и вопреки он наработал на пожизненный контракт. и пост его должен перейти по наследству
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий