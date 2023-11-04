Владимир Юрзинов: «У СКА сильный штаб, прошлый сезон это показал. Турнирное положение будет выправляться»

Владимир Юрзинов высказался об игре СКА в сезоне-2023/24.

Команда под руководством Романа Ротенберга набрала 24 очка в 24 играх и занимает 9-е место в Западной конференции.

– Одни критикуют главного тренера СКА Романа Ротенберга, другие – его помощников, которые на первый взгляд ведут себя пассивно, остаются в тени. Кто прав?

– Послушайте, ровно год назад СКА с большим отрывом возглавлял таблицу чемпионата и тогда с биноклем никто скамейку СКА не рассматривал. Теперь же, наоборот, все под микроскопом.

Прошлый сезон показал, что у СКА сильный штаб. Какие-то моменты мы постоянно обсуждаем, каждому есть что сказать, выводы делаются. Думаю, турнирное положение СКА будет выправляться.

Вообще в свое время я работал не с одной командой, в которой было много молодежи. Для ее становления иногда полезней начать с середины таблицы.

Давайте рассматривать девятое место СКА как большой вызов – и отличный стимул для развития, – сказал бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов, занимающий должности советника главного тренера СКА и члена совета директоров клуба.