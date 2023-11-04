Кожевников о дисквалификации Ротенберга: «Есть кодекс не критиковать КХЛ. Он же сам входит в состав правления. Так что пусть принимает это»

Теги Авангард СКА дисквалификации судьи драки КХЛ Александр Кожевников Роман Ротенберг Марк Верба Иван Зинченко Хоккей

Александр Кожевников высказался о драке в игре СКА и «Авангарда».

СКА проиграл «Авангарду» (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Во втором периоде нападающий омского клуба Марк Верба подрался с форвардом Иваном Зинченко.

 – Ну как я отношусь? Кому-то нравится, кому-то нет. Мне это не нравится. Против ли я драк в современном хоккее? Мне это не нравится. Надо играть, а не драться.

Это называют встряской, но это какую-то глупость придумали. Команду надо встряхнуть, бред какой-то несут.

– Роман Ротенберг раскритиковал КХЛ за то, что нет четких правил драки в лиге. Вы согласны с тем, что они нужны, чтобы избегать серьезных травм у хоккеистов, а возможно и летального исхода?

– Ну, если я против драк, как я могу с чем-то соглашаться? Это просто разговор ни о чем. Четкие правила? Какие в драке правила? Вон, в боксе есть правила, давайте по ним тогда жить.

– Ротенберга дисквалифицировали на один матч за критику судей и КХЛ, справедливо?

– Ну да. Есть же какой-то определенный кодекс не критиковать КХЛ. Он же сам входит в состав правления. Так что пусть принимает это.

Я как болельщик просто смотрю со стороны. А выводы пусть они делают сами. Пускай с судейство разбираются, судейство то не очень, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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11 комментариев

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вперёд спартак
дисквал за длинный язык
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Джон Псина
Любишь медок люби и холодок
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AVKU
Ну так и не нужно было Зинченко драться, никто его не заставлял. А дальше уже эмоции сыграли, но это же драка, бывает.
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Назар Игорь
Кожевников опытный хоккеист, должен знать что в НХЛ есть 7 основных правил при драках. Не буду все перечислять, кто настоящий болельщик их знает.
Что касается Ротенберга то его давно пора приструнить, шибко много возомнил о себе. Голова от постоянных похвал закружилась.
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Hitgoe Himgob
Дочка классная у тебя
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юрий зайцев
Гнать его ссаной метлой, прямо туда за Выборг....
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Den Sh
Забыл добавить, что судейство тоже Хартли развалил
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Андрей Ш
Начинают понемногу, издалека говорить что не так с тренером ска
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Dinamik1
Не ужели Кожевникову не понятно что перед кодексом все равны но есть которые равнее.
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Melnikov1968
Это точно Кожевников???
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Shkeeper
Ответ Назар Игорь
Кожевников опытный хоккеист, должен знать что в НХЛ есть 7 основных правил при драках. Не буду все перечислять, кто настоящий болельщик их знает. Что касается Ротенберга то его давно пора приструнить, шибко много возомнил о себе. Голова от постоянных похвал закружилась.
А кто его хвалит? Разве что он сам...
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