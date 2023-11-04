Кожевников о дисквалификации Ротенберга: «Есть кодекс не критиковать КХЛ. Он же сам входит в состав правления. Так что пусть принимает это»

Александр Кожевников высказался о драке в игре СКА и «Авангарда».

проиграл « » (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Во втором периоде нападающий омского клуба подрался с форвардом .

– Ну как я отношусь? Кому-то нравится, кому-то нет. Мне это не нравится. Против ли я драк в современном хоккее? Мне это не нравится. Надо играть, а не драться.

Это называют встряской, но это какую-то глупость придумали. Команду надо встряхнуть, бред какой-то несут.

– Роман Ротенберг раскритиковал за то, что нет четких правил драки в лиге. Вы согласны с тем, что они нужны, чтобы избегать серьезных травм у хоккеистов, а возможно и летального исхода?

– Ну, если я против драк, как я могу с чем-то соглашаться? Это просто разговор ни о чем. Четкие правила? Какие в драке правила? Вон, в боксе есть правила, давайте по ним тогда жить.

– Ротенберга дисквалифицировали на один матч за критику судей и КХЛ, справедливо?

– Ну да. Есть же какой-то определенный кодекс не критиковать КХЛ. Он же сам входит в состав правления. Так что пусть принимает это.

Я как болельщик просто смотрю со стороны. А выводы пусть они делают сами. Пускай с судейство разбираются, судейство то не очень, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.