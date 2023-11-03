Андрей Назаров: «Я открыт для серьезных предложений. Команды, уставшие терять очки и отгребать на льду, могут смело обращаться»

Андрей Назаров высказался о драке Марка Вербы с Иваном Зинченко.

проиграл « » (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Во втором периоде нападающий омского клуба подрался с форвардом .

«В мою бытность судьи были физически сильные с накачанными руками. Если такой лайнсмен тебя схватит, то из его рук ты уже не вырвешься.

Бить сверху, конечно, ни в коем случае нельзя, но здесь даже не столько проблема Вербы. Он выполнял свою работу, боялся пропустить и проиграть драку, человек на эмоциях.

Именно судьи обязаны просекать такое, к ним у меня больше всего вопросов. Хочется пожелать здоровья и скорейшего восстановления Ивану Зинченко.

В целом же я до сих пор открыт для серьезных предложений. Команды, уставшие терять очки и отгребать на льду, могут смело обращаться», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.