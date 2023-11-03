Андрей Назаров: «Я открыт для серьезных предложений. Команды, уставшие терять очки и отгребать на льду, могут смело обращаться»

Теги Авангард СКА судьи драки Андрей Назаров КХЛ Чемпионат.com Марк Верба Иван Зинченко Хоккей

Андрей Назаров высказался о драке Марка Вербы с Иваном Зинченко.

СКА проиграл «Авангарду» (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Во втором периоде нападающий омского клуба Марк Верба подрался с форвардом Иваном Зинченко.

«В мою бытность судьи были физически сильные с накачанными руками. Если такой лайнсмен тебя схватит, то из его рук ты уже не вырвешься.

Бить сверху, конечно, ни в коем случае нельзя, но здесь даже не столько проблема Вербы. Он выполнял свою работу, боялся пропустить и проиграть драку, человек на эмоциях.

Именно судьи обязаны просекать такое, к ним у меня больше всего вопросов. Хочется пожелать здоровья и скорейшего восстановления Ивану Зинченко.

В целом же я до сих пор открыт для серьезных предложений. Команды, уставшие терять очки и отгребать на льду, могут смело обращаться», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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20 комментариев

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Антон Торопчин
"Будем огребать вместе." - шепотом добавил Назаров.
+14
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+14
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Евгений Бачин
Добро пожаловать в Ска,они устали проигрывать и огребать, там сейчас тренер истеричка))))
+11
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цэсемьэр
ага, после твоего назначения никто не будет и думать что очки потеряны: слив будет обычным делом, а случайные победы - удачей😁
+8
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+8
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цэсемьэр
Ответ цэсемьэр
ага, после твоего назначения никто не будет и думать что очки потеряны: слив будет обычным делом, а случайные победы - удачей😁
или это тонкий намёк на текущее состояние дел в СКА?🤣
+6
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Хей-Хо, а ну пошли!
"Команды, уставшие терять очки и отгребать на льду, могут смело обращаться» . Не завуалированный намёк на Йозе и СКА. Назаров сам, наверное, не очень это понял)
+4
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Mistic69
Вот для чего он оказывается Ротану полирует трусы)))))))
+2
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Серый
Ответ ivan555navi
"Бить сверху, конечно, ни в коем случае нельзя." А почему нельзя? Где это записано в правилах? Вот, возьмём бокс, там в правилах чётко написано - ниже пояса бить нельзя, а в хоккее по дракам ещё никаких правил не установлено, так что можно хоть клюшкой бить, хоть ножом. Если Назаров за драки в хоккее и за правила в драках, то тогда пусть всё это в хоккейные правила вносит.
ванятка, в законе тоже не написано, что нельзя бить людей ножом, за это предусмотрена ответственность уже по факту совершения преступления. Но это не означает, что можно бить людей ножом. Надеюсь, такой примитивный пример тебе понятен?
+2
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My Channels To Watch
В Сан-Хосе топай! Будет ШОУУУУ
+2
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diadiasasha59
Ответ Евгений Бачин
Добро пожаловать в Ска,они устали проигрывать и огребать, там сейчас тренер истеричка))))
Его точно нужно в СКА взять вместо Ромки.
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Al561
Можно сказать отправил свое резюме в СКА)))
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Огюст
Какой же "скромный " парниша -этот Назаров ,так по "клаве " и бьёт двумя руками напоминая о себе - пристройте !
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Melnikov1968
В каком клубе не работал бы Назаров, результатов ноль. Пожалуй, самый бестолковый тренер в лиге.
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Patriot
..... и в конце добавил..я "закопаю" вам глубже..
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серый серый волк
сан хосе или СКА???
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Красный чай
В НХЛ работа найдется, в ночной лиге тренировать особо не надо
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paster_bibo
Ответ diadiasasha59
Его точно нужно в СКА взять вместо Ромки.
Зачем вместо? Дуэт!
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Vpered Zenit
Уже брали Андрея Назарова в СКА,он всех пере…т на скамейки и своих и чужих.
Но то что он знает в хоккее больше чем Роман Борисович в этом сомнений нет.
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ivan555navi
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Ответ Серый
ванятка, в законе тоже не написано, что нельзя бить людей ножом, за это предусмотрена ответственность уже по факту совершения преступления. Но это не означает, что можно бить людей ножом. Надеюсь, такой примитивный пример тебе понятен?
Сама по себе драка это незаконное действие.
Как же можно в беззаконии использовать закон?
В законе вообще нельзя бить, ни ножом, ни рукой, ни сверху, ни снизу.
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