Андрей Назаров: «Я открыт для серьезных предложений. Команды, уставшие терять очки и отгребать на льду, могут смело обращаться»
Андрей Назаров высказался о драке Марка Вербы с Иваном Зинченко.
СКА проиграл «Авангарду» (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Во втором периоде нападающий омского клуба Марк Верба подрался с форвардом Иваном Зинченко.
«В мою бытность судьи были физически сильные с накачанными руками. Если такой лайнсмен тебя схватит, то из его рук ты уже не вырвешься.
Бить сверху, конечно, ни в коем случае нельзя, но здесь даже не столько проблема Вербы. Он выполнял свою работу, боялся пропустить и проиграть драку, человек на эмоциях.
Именно судьи обязаны просекать такое, к ним у меня больше всего вопросов. Хочется пожелать здоровья и скорейшего восстановления Ивану Зинченко.
В целом же я до сих пор открыт для серьезных предложений. Команды, уставшие терять очки и отгребать на льду, могут смело обращаться», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Но то что он знает в хоккее больше чем Роман Борисович в этом сомнений нет.
Как же можно в беззаконии использовать закон?
В законе вообще нельзя бить, ни ножом, ни рукой, ни сверху, ни снизу.