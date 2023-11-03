Плющев о драках: «Какое же это украшение хоккея, если иногда это мордобой до лужи крови? На трибуны приходят дети и женщины. И что они видят – мясорубку?»

Теги СКА судьи драки Владимир Плющев КХЛ Роман Ротенберг Алексей Анисимов судья Р-Спорт Марк Верба Иван Зинченко Хоккей

Владимир Плющев отреагировал на эмоциональное заявление Романа Ротенберга.

СКА проиграл «Авангарду» (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Во втором периоде нападающий омского клуба Марк Верба подрался с форвардом Иваном Зинченко. Ротенберг после игры заявил, что Зинченко «чуть не убили на льду».

«Я не могу комментировать судейство, потому что не видел матч. Читал эмоциональное выступление Ротенберга, наверное, оно вызвано, во-первых, третьим поражением подряд, а, во-вторых, насколько я понял, там была очень «зрелищная» драка.

Могу сказать так: левая рука не знает, что делает правая. Судейский комитет с главным арбитром заявляют, что будут бороться за чистоту хоккея, будут рассматривать каждые мелкие фолы и наказывать игроков. И в то же время принимают решения, что если хоккеисты в драке сбрасывают перчатки, то они автоматически не будут наказаны.

Я не понимаю этого решения: если вы боретесь за чистоту, то, наверное, драки – далеко не украшение хоккея.

Хотя некоторые комментаторы взахлеб поют о том, что каждая драка украшает хоккей. Какое же это украшение, если иногда это бывает мордобой до лужи крови на льду? А ведь на трибуны приходят дети и женщины. И что они видят – какую-то мясорубку?

Хоккей – игра, и его всегда украшали индивидуальные и командные действия, доставлявшие удовольствие болельщикам. Видимо, вчерашняя игра и показала, насколько драки «украшают» хоккей.

Когда я возглавлял судейский комитет, у меня было довольно много оппонентов. И находились люди, которые аж с пеной у рта просили, чтобы меня убрали. Но при мне такого бардака в судействе не было», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

«Шрам на всю жизнь. Если бы попал в висок, он бы умер!» Ротенберг кричал после драки в матче с «Авангардом»

15 комментариев

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Александр Матросов
оооооо вышли карманные прихлебатили Йозе. Осталось подтянуть Кожеву, Назарова, Артюхина
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Ебздрогыч
По классике: игру не смотрел, но судей осуждаю, раз так Йозе сказал. Интересно, ротенберговское бабло стоит того, чтобы потерять остатки уважения на старости лет?
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ЧакЧак
это как сказка голый король , все в одно место дуют
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Roman Schmidt
Ответ Александр Матросов
оооооо вышли карманные прихлебатили Йозе. Осталось подтянуть Кожеву, Назарова, Артюхина
Дуболом Наз уже расчехлил пушку разума,среагировал быстро.Ждёмс следующих персонажей
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Roman Schmidt
Ответ Ебздрогыч
По классике: игру не смотрел, но судей осуждаю, раз так Йозе сказал. Интересно, ротенберговское бабло стоит того, чтобы потерять остатки уважения на старости лет?
ближе к Вротену=ближе к власти=ордена,медальки,награды ну и деньжата
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Machine Head
Да ничего там такого не было. Все идет от клуба. Если штрафы в клубах будут ощутимыми, то никто драться не будет. В другой статье Назаров решил накинуть. Забыл , как в бытность тренером Витязя Яблонски , Саймон , Мирасти, Веро лупили просто так игроков КХЛ.
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selachii
ааа.... если женщины и дети приходят как раз, чтобы посмотреть хоккей, ещё и с драками, и им заходит?)))
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Mistic69
А неужели болелы СКА не могут официально петицию создать, чтобы Ротана в отставку отправить?
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Nomer22
Роман Борисович, вы совершаете преступление, ибо не замечаете такое лизоблюдство, Владимир Анатольевич ежедневно, не покладая языка старается. От лица пользователей спортса (я надеюсь), просим найти ему тёпленькое место около Вас.
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Melnikov1968
Уверен, что будь это драка, например, между игроками Лады и Трактора, такого резонанса не было бы. А здесь понятно. Ротенберг открыл варежку и сразу подхалимы повылезали со своей поддержкой, критикой судейства и борьбой за чистоту хоккея. Выглядит все это карикатурно и мелко.
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Goodvin55
Ооо.. и этот всплыл. Зарплату всё таки нужно отрабатывать. И даже признался что игру не смотрел! Прям классическое: "Не читал, но осуждаю!"
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слесарь Гавриленко
Ответ Александр Матросов
оооооо вышли карманные прихлебатили Йозе. Осталось подтянуть Кожеву, Назарова, Артюхина
сейчас Назаров выступит против драк
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IS
Чтоб не было драк на льду, надо фанайди для хоккеистов водить. А то женщины и дети кровь могут увидеть, ужас какой
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Ron Weasley
Ответ Александр Матросов
оооооо вышли карманные прихлебатили Йозе. Осталось подтянуть Кожеву, Назарова, Артюхина
Спокойствие, только спокойствие. Сейчас все подтянуться
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