Плющев о драках: «Какое же это украшение хоккея, если иногда это мордобой до лужи крови? На трибуны приходят дети и женщины. И что они видят – мясорубку?»
Владимир Плющев отреагировал на эмоциональное заявление Романа Ротенберга.
СКА проиграл «Авангарду» (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Во втором периоде нападающий омского клуба Марк Верба подрался с форвардом Иваном Зинченко. Ротенберг после игры заявил, что Зинченко «чуть не убили на льду».
«Я не могу комментировать судейство, потому что не видел матч. Читал эмоциональное выступление Ротенберга, наверное, оно вызвано, во-первых, третьим поражением подряд, а, во-вторых, насколько я понял, там была очень «зрелищная» драка.
Могу сказать так: левая рука не знает, что делает правая. Судейский комитет с главным арбитром заявляют, что будут бороться за чистоту хоккея, будут рассматривать каждые мелкие фолы и наказывать игроков. И в то же время принимают решения, что если хоккеисты в драке сбрасывают перчатки, то они автоматически не будут наказаны.
Я не понимаю этого решения: если вы боретесь за чистоту, то, наверное, драки – далеко не украшение хоккея.
Хотя некоторые комментаторы взахлеб поют о том, что каждая драка украшает хоккей. Какое же это украшение, если иногда это бывает мордобой до лужи крови на льду? А ведь на трибуны приходят дети и женщины. И что они видят – какую-то мясорубку?
Хоккей – игра, и его всегда украшали индивидуальные и командные действия, доставлявшие удовольствие болельщикам. Видимо, вчерашняя игра и показала, насколько драки «украшают» хоккей.
Когда я возглавлял судейский комитет, у меня было довольно много оппонентов. И находились люди, которые аж с пеной у рта просили, чтобы меня убрали. Но при мне такого бардака в судействе не было», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.
«Шрам на всю жизнь. Если бы попал в висок, он бы умер!» Ротенберг кричал после драки в матче с «Авангардом»
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