Плющев о драках: «Какое же это украшение хоккея, если иногда это мордобой до лужи крови? На трибуны приходят дети и женщины. И что они видят – мясорубку?»

Владимир Плющев отреагировал на эмоциональное заявление Романа Ротенберга.

проиграл «Авангарду» (3:5) в матче Фонбет чемпионата . Во втором периоде нападающий омского клуба подрался с форвардом . Ротенберг после игры заявил, что Зинченко «чуть не убили на льду».

«Я не могу комментировать судейство, потому что не видел матч. Читал эмоциональное выступление , наверное, оно вызвано, во-первых, третьим поражением подряд, а, во-вторых, насколько я понял, там была очень «зрелищная» драка.

Могу сказать так: левая рука не знает, что делает правая. Судейский комитет с главным арбитром заявляют, что будут бороться за чистоту хоккея, будут рассматривать каждые мелкие фолы и наказывать игроков. И в то же время принимают решения, что если хоккеисты в драке сбрасывают перчатки, то они автоматически не будут наказаны.

Я не понимаю этого решения: если вы боретесь за чистоту, то, наверное, драки – далеко не украшение хоккея.

Хотя некоторые комментаторы взахлеб поют о том, что каждая драка украшает хоккей. Какое же это украшение, если иногда это бывает мордобой до лужи крови на льду? А ведь на трибуны приходят дети и женщины. И что они видят – какую-то мясорубку?

Хоккей – игра, и его всегда украшали индивидуальные и командные действия, доставлявшие удовольствие болельщикам. Видимо, вчерашняя игра и показала, насколько драки «украшают» хоккей.

Когда я возглавлял судейский комитет, у меня было довольно много оппонентов. И находились люди, которые аж с пеной у рта просили, чтобы меня убрали. Но при мне такого бардака в судействе не было», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

«Шрам на всю жизнь. Если бы попал в висок, он бы умер!» Ротенберг кричал после драки в матче с «Авангардом»