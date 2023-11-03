Форвард СКА Зинченко о драке с Вербой: «В боксе все удары запрещены после гонга. В хоккее так должно быть – оба арбитра почему-то удерживали меня»

Иван Зинченко прокомментировал драку против Марка Вербы.

СКА проиграл « » (3:5) в матче Фонбет чемпионата .

Иван Зинченко и подрались во втором периоды игры.

«Я действительно договорился о драке с Вербой – все было по обоюдному согласию. Мы уступали в счете. Надо было встряхнуть команду, поэтому с готовностью принял вызов.

В начале мне удались несколько неплохих ударов, потом Марк вывернулся, и судьи начали нас разнимать – просто повисли у меня на руках.

Так получилось, что оба сдерживали почему-то меня, а оппонент свободно продолжал наносить удары. Очень благодарен нашим докторам, которые оперативно среагировали.

Но знаете, это как в боксе – после гонга все удары запрещены.

Так и в хоккее должно быть, если один из игроков связан по рукам и ногам судьями и явно не может ответить или защититься», – сказал нападающий СКА Иван Зинченко.

«Шрам на всю жизнь. Если бы попал в висок, он бы умер!» Ротенберг кричал после драки в матче с «Авангардом»