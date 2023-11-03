Форвард СКА Зинченко о драке с Вербой: «В боксе все удары запрещены после гонга. В хоккее так должно быть – оба арбитра почему-то удерживали меня»
Иван Зинченко прокомментировал драку против Марка Вербы.
СКА проиграл «Авангарду» (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Иван Зинченко и Марк Верба подрались во втором периоды игры.
«Я действительно договорился о драке с Вербой – все было по обоюдному согласию. Мы уступали в счете. Надо было встряхнуть команду, поэтому с готовностью принял вызов.
В начале мне удались несколько неплохих ударов, потом Марк вывернулся, и судьи начали нас разнимать – просто повисли у меня на руках.
Так получилось, что оба сдерживали почему-то меня, а оппонент свободно продолжал наносить удары. Очень благодарен нашим докторам, которые оперативно среагировали.
Но знаете, это как в боксе – после гонга все удары запрещены.
Так и в хоккее должно быть, если один из игроков связан по рукам и ногам судьями и явно не может ответить или защититься», – сказал нападающий СКА Иван Зинченко.
«Шрам на всю жизнь. Если бы попал в висок, он бы умер!» Ротенберг кричал после драки в матче с «Авангардом»
Но вот Ротенберг завонял, что Зинченко чуть не убили там. Как всегда все плохие, мальчику играть не дают. Я уверен, что от Ивана потребовали сказать, что было не честно в этой драке.
И кстати, никто его не держал, если посмотреть повтор, там четко видно, что судьи держали именно Вербу
Плакса
Судьи вдвоём держали игрока СКА, а оппонент его добивал.
Там уже Бардаков рассказал почему психанул и завелся, но о драке Зинченко ни слова. А у Романа другая была история вчера для прессы.. во дают