Форвард СКА Зинченко о драке с Вербой: «В боксе все удары запрещены после гонга. В хоккее так должно быть – оба арбитра почему-то удерживали меня»

Теги Авангард СКА КХЛ Чемпионат.com Марк Верба Иван Зинченко Хоккей

Иван Зинченко прокомментировал драку против Марка Вербы.

СКА проиграл «Авангарду» (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Иван Зинченко и Марк Верба подрались во втором периоды игры.

«Я действительно договорился о драке с Вербой – все было по обоюдному согласию. Мы уступали в счете. Надо было встряхнуть команду, поэтому с готовностью принял вызов.

В начале мне удались несколько неплохих ударов, потом Марк вывернулся, и судьи начали нас разнимать – просто повисли у меня на руках.

Так получилось, что оба сдерживали почему-то меня, а оппонент свободно продолжал наносить удары. Очень благодарен нашим докторам, которые оперативно среагировали.

Но знаете, это как в боксе – после гонга все удары запрещены.

Так и в хоккее должно быть, если один из игроков связан по рукам и ногам судьями и явно не может ответить или защититься», – сказал нападающий СКА Иван Зинченко.

«Шрам на всю жизнь. Если бы попал в висок, он бы умер!» Ротенберг кричал после драки в матче с «Авангардом»

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23 комментария

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Кот24
Изначально у Зинченко не было претензий, после драки с Вербой они чуть ли не обнимались, все ок было, нормальная драка, и оба довольны.
Но вот Ротенберг завонял, что Зинченко чуть не убили там. Как всегда все плохие, мальчику играть не дают. Я уверен, что от Ивана потребовали сказать, что было не честно в этой драке.
И кстати, никто его не держал, если посмотреть повтор, там четко видно, что судьи держали именно Вербу
+12
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+12
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Ilya Ilya
Что блин?) На повторах видно , что ноль попаданий. А вот хук пропустил Зинченко)
Плакса
+7
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+7
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Огюст
Зинченко извини , но после драки мужики уже кулаками и языком своим не машут !
+6
0
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Tolkov
Либо в Сочи, либо дай жалкое интервью
+5
0
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Roman Schmidt
Вчера нормальным пацаном казался,а нее показалось
+3
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Tolkov
Выяснились новые подробности:

Судьи вдвоём держали игрока СКА, а оппонент его добивал.
+3
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shexes
Вроде на видео все прекратилось сразу с вмешательством судей, а пару дополнительных ударов успели нанести когда только на лед упали.
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Юра Липский
В следующий раз значит по нормальному получишь люлей))))
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Ilya Ilya
Там был 1 удар, 1 епть удар и то не понятно попал или нет
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Paha Harosh
Нормально проинструктировали
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Операция Ы
Опять Зинченко обиделся? А, это другой ...
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papadok
Ну да, никто же не может посмотреть видео, хочешь реально, хочешь замедленно. Остается верить этому парню на слово. Если бы не судьи - я бы...
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Vladimir Sushko
м-да, мамка заругала за разбитый нос...
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Mihail0910
Следующая новость от Ротенберга " Куда смотрел ОМОН? Зинченко держала вся команда Авангард, а Верба его избивал"
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rustam akhmetyanov
В следующий раз если предложат подратсья,откажись Зинченко. А то так и будешь выглядеть чмошником.
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Мир_КБ_1922
получил в табло, хнык хнык в кусты.
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mitos
После того как туда перешёл Брагин... Я перестал верить в доброе светлое человечество.
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Empress
Мы же с Вами одно видео смотрели?
Там уже Бардаков рассказал почему психанул и завелся, но о драке Зинченко ни слова. А у Романа другая была история вчера для прессы.. во дают
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Никодим Цацкин
это все правильно,но как это оправдывает рыжию гору и что он делает в лиге и в сборной?
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rustam akhmetyanov
В боксе запрещено выходить на ринг в коньках,хотя о чем я...
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Melnikov1968
Сравнение с боксом неуместно. Бокс является видом единоборства с конкретным сводом правил. В хоккее драка не является главным действием и правила не прописаны. Речь должна идти о джентльменском поведении участников потасовки.
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Александр Подгорных
Ответ Roman Schmidt
Вчера нормальным пацаном казался,а нее показалось
Яблоко от яблони(игрочишко от тренеришки) недалеко падает:)))
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