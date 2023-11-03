Кожевников о судействе в КХЛ: «Противно смотреть! Конечно, Ротенберг будет возмущаться. Надо что-то делать в руководстве судейского корпуса»

Теги СКА судьи КХЛ Александр Кожевников Роман Ротенберг Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников отреагировал на эмоциональное заявление Романа Ротенберга.

СКА проиграл «Авангарду» (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Во втором периоде нападающий омского клуба Марк Верба подрался с форвардом Иваном Зинченко. Ротенберг после игры заявил, что Зинченко «чуть не убили на льду».

«Уже не раз говорил про качество судейства. Просто противно смотреть! Конечно, Ротенберг будет возмущаться.

Надо что-то делать в руководстве судейского корпуса. Пока они умеют только делать лица, что якобы все знают, хотя сами хоккей только по телевизору видели.

Необходимо менять, потому что это безобразие длится последние три года. Разные трактовки, спорные моменты и так далее», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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20 комментариев

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Хесус НаваС
противно на Кожевникова смотреть
+13
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+13
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RusSh
Надо не так писать. А так, почему все хоккеисты не разбегаются в стороны когда команда Ротенберга бежит на ворота, они при виде СКА должны сами завозить шайбы в ворота. Я согласен безобразие полное.)))) Ещё и судьи не подправляют шайбы в ворота))))
+10
0
+10
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Wise5
Ответ RusSh
Надо не так писать. А так, почему все хоккеисты не разбегаются в стороны когда команда Ротенберга бежит на ворота, они при виде СКА должны сами завозить шайбы в ворота. Я согласен безобразие полное.)))) Ещё и судьи не подправляют шайбы в ворота))))
Не, для этого нужно одного бомбардира под номером 11 подписать)
+7
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+7
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Ыжык
Так, из активных лизунов остались крикунов, Юдин, Карандин.
+9
-2
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genowayy
У нас нормальное судейство. Большинство удалений четко фиксируется. Не припомню, чтобы какая-то команда, кроме ска говорила, что их убили.
+8
-1
+7
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Ярославец75
А что не так в моменте той драки?
+5
-1
+4
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Ромарио163
Ответ Wise5
Не, для этого нужно одного бомбардира под номером 11 подписать)
Это опасно, его все время кто-то пытается надуть, и он может не вовремя растянуться вдоль бортика
+3
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+3
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icey_punk
А знаете как в оригинале новость звучит?
"Олимпийский чемпион раскритиковал судейство в КХЛ"
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Юрий Байбурдин
Ошибики бывают,но не такие явные как в футболе,Роме нужно поставить своего питерского.Тогда лизуны переключатся,на плохой лед,самолеты,а там их Босс,еще че нибудь придумает.
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Andrewxyz
А может что-то надо делать с Йозе? Или зализывать до упора.
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Ярославец75
Ответ genowayy
У нас нормальное судейство. Большинство удалений четко фиксируется. Не припомню, чтобы какая-то команда, кроме ска говорила, что их убили.
Пусть вспомнит кошмар при Плющеве. Что ни матч, то скандал.
+1
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Wise5
Этот тоже в тренеры хочет?
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Bartez1986
так Йозе заместитель председатель правления КХЛ. Ему вопрос задай
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Pink Floyd1276
Двое из ларца одинаковых с лица.
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рашит мухаметшин
непорядок , надо что-то делать с судьями льдом другими командами и про самолёты не забыть
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Silky Mitts
График не тот, судейство не то, перелёты слишком длинные - что ещё мешает Йосе побеждать?
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Александр Рыбаков
Ответ ivan555navi
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земляк, ты не прав. пойми, рома нравится, рома импонирует, рома обезоруживает.
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Savardus
Ай, ой, бедняжка Ротенберг! Админиресус должен тащить СКА наверх! Ужасно, что это не так!
+1
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Сергей Бакин
два дурака опять недовольны
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