Кожевников о судействе в КХЛ: «Противно смотреть! Конечно, Ротенберг будет возмущаться. Надо что-то делать в руководстве судейского корпуса»

Александр Кожевников отреагировал на эмоциональное заявление Романа Ротенберга.

СКА проиграл «Авангарду» (3:5) в матче Фонбет чемпионата . Во втором периоде нападающий омского клуба Марк Верба подрался с форвардом Иваном Зинченко. Ротенберг после игры заявил, что Зинченко «чуть не убили на льду».

«Уже не раз говорил про качество судейства. Просто противно смотреть! Конечно, будет возмущаться.

Надо что-то делать в руководстве судейского корпуса. Пока они умеют только делать лица, что якобы все знают, хотя сами хоккей только по телевизору видели.

Необходимо менять, потому что это безобразие длится последние три года. Разные трактовки, спорные моменты и так далее», – сказал двукратный олимпийский чемпион .