КХЛ: «Призываем игроков бережно относиться к своему здоровью. Использование защиты шеи и горла рекомендуется хоккеистам любого возраста»
КХЛ рекомендует хоккеистам использовать защиту шеи и горла.
Лига ответила на запрос о том, нужно ли игрокам использовать дополнительные средства защиты в связи с трагедией с бывшим хоккеистом «Питтсбурга» Адамом Джонсоном в Великобритании.
– Планирует ли лига сделать обязательной защиту шеи игроков, и как это распространяется на МХЛ, ЖХЛ и ВХЛ?
– Правилами игры в хоккей предусмотрено, что все хоккеисты в возрасте до 18 лет, независимо от соревнования или турнира, в которых они принимают участие, обязаны использовать защиту шеи и горла, а также закрытый шлем.
Однако Континентальная хоккейная лига призывает игроков бережно относиться к своему здоровью и напоминает, что согласно правилам, использование защиты шеи и горла рекомендуется хоккеистам любого возраста, – сообщили в пресс‑службе Фонбет Чемпионата КХЛ.
Напомним, 29 октября экс-форвард «Пингвинс» Адам Джонсон погиб во время хоккейного матча в Великобритании в результате несчастного случая. Хоккеист английского клуба «Ноттингем Пантерс» получил случайный удар по горлу лезвием конька в матче британского Кубка вызова против «Шеффилд Стилерс». Игрока доставили в больницу, но спасти его не удалось.
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