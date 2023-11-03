Ротенберг о том, попадет ли СКА в плей-офф: «Хотим зайти с первого места, мужская работа продолжается. Все рекорды побили в прошлом сезоне, могли спокойно выиграть Кубок Гагарина»

Роман Ротенберг ответил на вопрос, попадет ли СКА в плей-офф.

На данный момент команда расположилась на девятой позиции в таблице Западной конференции по итогам 24 матчей чемпионата.

– СКА попадет в плей-офф? Вас беспокоит этот вопрос? Насколько считаете его актуальным?

– Задача прежняя. Сезон длинный, игр много.

Мы хотим зайти в плей-офф с первого места. Другой задачи у нас нет. Все очень близко – у нас двухочковая система, впереди много игр. Задача не менялась.

Других вопросов у нас нет. Думаю, вы тоже прекрасно понимаете, что СКА попадет в плей-офф и будет в лучшем своем состоянии.

Наша задача – вывести команду на пик к плей-офф. Зайти туда с первого места. Она не отменяется.

– Но путь к ней может быть разным?

– Это психология спорта и жизни.

Такие победы, как в прошлом сезоне, могут расслабить. Тогда мы все рекорды в регулярке побили. Непросто два раза вывести команду на пик.

Хотя все было в наших руках – мы могли спокойно выиграть .

Сейчас идет работа. Мужская работа у команды продолжается, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Шрам на всю жизнь. Если бы попал в висок, он бы умер!» Ротенберг кричал после драки в матче с «Авангардом»