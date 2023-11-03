Ротенберг о том, попадет ли СКА в плей-офф: «Хотим зайти с первого места, мужская работа продолжается. Все рекорды побили в прошлом сезоне, могли спокойно выиграть Кубок Гагарина»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг ответил на вопрос, попадет ли СКА в плей-офф.

На данный момент команда расположилась на девятой позиции в таблице Западной конференции по итогам 24 матчей чемпионата.

– СКА попадет в плей-офф? Вас беспокоит этот вопрос? Насколько считаете его актуальным?

– Задача прежняя. Сезон длинный, игр много.

Мы хотим зайти в плей-офф с первого места. Другой задачи у нас нет. Все очень близко – у нас двухочковая система, впереди много игр. Задача не менялась.

Других вопросов у нас нет. Думаю, вы тоже прекрасно понимаете, что СКА попадет в плей-офф и будет в лучшем своем состоянии.

Наша задача – вывести команду на пик к плей-офф. Зайти туда с первого места. Она не отменяется.

– Но путь к ней может быть разным?

– Это психология спорта и жизни.

Такие победы, как в прошлом сезоне, могут расслабить. Тогда мы все рекорды в регулярке побили. Непросто два раза вывести команду на пик.

Хотя все было в наших руках – мы могли спокойно выиграть Кубок Гагарина.

Сейчас идет работа. Мужская работа у команды продолжается, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Шрам на всю жизнь. Если бы попал в висок, он бы умер!» Ротенберг кричал после драки в матче с «Авангардом»

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Замятин
У СКА каждый матч "мужская работа".
"прорываются блокады" иногда.
а у руля 42 летний дядька с мозгом детсадовца, который визжит от вида крови, ну или при ее отсутствии придумывает ее
весело
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Могли спокойно выиграть КГ . Что же не выиграли ? Детский лепет на школьном дворе - я бы выиграл , да нога болела. Чего ты мог выиграть ? Вас ЦСКА разорвал , как газету пионерская правда. И уже 6 лет вас выносит, а ты все бредишь КГ. Смешно читать. Вы и правда верите в ту пургу , которую говорите? Везет тому кто везет. Мужская работа … после каждого матча плачем то судьи не правильные , то лед не такой , то ноги самолетные , то расписание неправильное. Вы понимаете , что смешите людей своим спичем ? А про «зайти с первого места» - вообще смешно. Анекдот просто. Вас в прошлом сезоне на вашем поле Спартак вынес ногами вперед 6:1. А в этом году Спартак еще сильнее. И если вы чудом выиграли первую встречу 3:2 , то в Москве они вас просто порвут , как матрац.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Redwhite heart
Как же этот клоун смешон,прям до тошноты его речи
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ББ
Только забыл уточнить, Роман: первое место с начала, или с конца ?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ra_Mi
Интересно, регистрирует ли Книга рекордов Гиннесса феерическое количество звездобольства отдельного персонажа за условную единицу времени? Допустим, в течение сезона.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Для Ротенберга, Кожевникова, Тихонова, Терюшкова и тд. пора создать отдельный раздел новостей "Бред наяву"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Empress
Роман, какая же ты прелесть. Ну нет такого тренера и больше не будет))) Самый веселый, поднимающий настроение. Уже можно сборник издавать по афоризмам. Я куплю)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Al Al
Мочь и сделать - разные вещи так то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Ответ Валдис Пельш
зато ему смсками не собирают..
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий