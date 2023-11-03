Ротенберг о штрафе Бардакова за оскорбление судей: «Ему сделали подсечку. У него друг был на грани смерти – как он будет реагировать? Совести нет у некоторых»

Роман Ротенберг высказался о спорах Захара Бардакова с судьями.

СКА проиграл «Авангарду» (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Насколько были оправданны споры Бардакова с судьями на последних секундах матча?

– С жизненной точки зрения он был прав. Захар загорелся, когда увидел у Зинченко лицо в крови. Это морально тяжело, когда ты заходишь в раздевалку, а у тебя там сидит игрок весь в крови. Все прекрасно понимают, что если бы соперник попал ему в висок, то мы бы сейчас по-другому разговаривали. Бардакову тяжело эмоционально – это его друг. Может, по-хоккейному он и неправ – нужен контроль эмоций.

Но когда он возвращается в оборону при игре «шесть на четыре», ему делают подсечку. Как он должен на это реагировать? Вы бы как на такое среагировали? Ваш друг сидит в крови в раздевалке. Как отреагируете? Да, по хоккейным правилам он не должен так поступать. Мы уже провели с ним беседу. Его могут дисквалифицировать, но суть не в этом. Он пытался бежать в оборону, мы хотели забить гол при счете 2:4, а ему сделали стопроцентную подсечку. Вы можете сами посмотреть это в трансляции.

Захар не может вернуться в оборону, нам забивают гол на ключевом отрезке матча. Да, он неправ. У нас есть есть командная касса, куда игроки скидываются после неоправданных удалений. Думаю, он внесет туда свой вклад. Но по жизни как ему действовать? Это эмоции. Если у него друг был на грани смерти – как он будет реагировать на такие вещи? А это все продолжается. Мы играем дома, у нас полные трибуны. Совести нет у некоторых, – сказал главный тренер СКА.

На 57-й минуте игры в третьем периоде нападающий СКА Захар Бардаков получил 32 минуты штрафа и был удален до конца игры за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Ротенберг о драке в матче СКА и «Авангарда»: «В КХЛ нет правил! Это беспредел! Зинченко чуть не убили на льду, его били лежачего. У него шрам на всю жизнь!»

Ротенберг сорвался после 12-го поражения в сезоне – досталось судьям и даже КХЛ. Но вообще-то серьезные проблемы у СКА