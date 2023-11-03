Ротенберг о штрафе Бардакова за оскорбление судей: «Ему сделали подсечку. У него друг был на грани смерти – как он будет реагировать? Совести нет у некоторых»

Теги Авангард СКА судьи КХЛ Роман Ротенберг Захар Бардаков Хоккей

Роман Ротенберг высказался о спорах Захара Бардакова с судьями.

СКА проиграл «Авангарду» (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Насколько были оправданны споры Бардакова с судьями на последних секундах матча?

– С жизненной точки зрения он был прав. Захар загорелся, когда увидел у Зинченко лицо в крови. Это морально тяжело, когда ты заходишь в раздевалку, а у тебя там сидит игрок весь в крови. Все прекрасно понимают, что если бы соперник попал ему в висок, то мы бы сейчас по-другому разговаривали. Бардакову тяжело эмоционально – это его друг. Может, по-хоккейному он и неправ – нужен контроль эмоций.

Но когда он возвращается в оборону при игре «шесть на четыре», ему делают подсечку. Как он должен на это реагировать? Вы бы как на такое среагировали? Ваш друг сидит в крови в раздевалке. Как отреагируете? Да, по хоккейным правилам он не должен так поступать. Мы уже провели с ним беседу. Его могут дисквалифицировать, но суть не в этом. Он пытался бежать в оборону, мы хотели забить гол при счете 2:4, а ему сделали стопроцентную подсечку. Вы можете сами посмотреть это в трансляции.

Захар не может вернуться в оборону, нам забивают гол на ключевом отрезке матча. Да, он неправ. У нас есть есть командная касса, куда игроки скидываются после неоправданных удалений. Думаю, он внесет туда свой вклад. Но по жизни как ему действовать? Это эмоции. Если у него друг был на грани смерти – как он будет реагировать на такие вещи? А это все продолжается. Мы играем дома, у нас полные трибуны. Совести нет у некоторых, – сказал главный тренер СКА. 

На 57-й минуте игры в третьем периоде нападающий СКА Захар Бардаков получил 32 минуты штрафа и был удален до конца игры за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Ротенберг о драке в матче СКА и «Авангарда»: «В КХЛ нет правил! Это беспредел! Зинченко чуть не убили на льду, его били лежачего. У него шрам на всю жизнь!»

Ротенберг сорвался после 12-го поражения в сезоне – досталось судьям и даже КХЛ. Но вообще-то серьезные проблемы у СКА

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41 комментарий

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Kluger55
Решил всё косяки списать на сечку полученную в драке, которая состоялась по обоюдному согласию и закончилась рукопожатием.
+53
0
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Вадим Абдуллин
Мне кажется увидев нарезку игры Маршана, Рома может заплакать от несправедливости этого мира...
+40
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+40
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Machine Head
Красиво полыхает второй день! Бггг. Авангард красавцы так нагнули систему , что до сих пор рвется одно место. Ждём всех подхалимов в поддержку.
+36
0
+36
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Bartez1986
на внеочередном заседании совета директоров СКА Роман Ротенберг, Йозе Марино и Майкл Оливер решили продлить контракт с перспективным специалистом ещё на 5 лет
+18
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seppblatter@mail.ru
Ответ Kluger55
Решил всё косяки списать на сечку полученную в драке, которая состоялась по обоюдному согласию и закончилась рукопожатием.
Поражения множатся, а отмазки заканчиваются.
+15
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+15
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Goodvin55
Интересно, он вот прям серьезно верит в то что говорит (и я не про момент с Бардаковым, я в целом)? Или может мы не выкупаем самоиронию Йозе и тонкий троллинг собственных хоккеистов? Не понимаем так сказать гения? Ну не может же это быть всерьёз?!
+11
0
+11
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Tyler Durden
На волоске судьба твоя,
Враги полны отваги.
Но, слава Богу, есть друзья,
Но, слава Богу, есть друзья,
И, слава Богу, у друзей есть шпаги.
Когда твой друг в крови,
À la guerre comma à la guerre

Роман Борисович, настоящий Д’Артаньян, проигрывает половину матчей в сезоне, зато как дружно
+8
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+8
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Mistic69
Тут СКА на грани смерти уже)))))))))
+5
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Lari
😂😂😂👏🙌👏🙌
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Jaguarrr
Тысяча чертей, сударь! Не вам учить меня манерам, предупреждаю вас!

Нас будет трое, из которых один раненый, и в придачу юноша, почти ребёнок, а скажут, скажут что нас было четверо.

Когда твой друг в крови,
À la guerre comma à la guerre
Когда твой друг в крови,
Будь рядом до конца.
+3
0
+3
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b08r
Нет бы Зину обучить дзюдо
+3
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barsik94
Ахахахахахаха, о боги, остановите мой ор, на грани смерти он говорит
+3
-1
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цэсемьэр
а где подсечка?
спортс, ну начните уже делать вещи, а не просто вставлять повторы с сайта КХЛ
+2
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Сергей Лепехин
Рома смотрел соревнования по дзюдо и был дежурным врачом... Переплюнул всех
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Б81
И этот нытик что-то говорил про воспитание на улицах.Обычная драка,ничего страшного ,что кровь пустили.Видимо ромыч системов - никогда по щщам в жизни не получал.
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A K
"На грани смерти"??? Совсем чувак отъехал. Неужели у папы нет денег на нормальный санаторий, Роме срочно нужно лечение! Может, скинемся сироте?
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Mukunku 64
Это какой то пердюмонокль , Ротенберг заговорил о совести ..
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KettyPerry
гоним на Рому а он хоть веселит нас. Вот был бы у СКА обычный хороший тренер. Кому это было бы интересно?-) Только самим болельщикам СКА. А тут вся хоккейная семья с замиранием сердца ждет очередной стенд ап от Романа-)) Уже на цитаты расходится одни самолетные ноги чего стоят.
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Web_kz
В общем, "инфаркт микарда - вот такой рубец!". И заметьте, на всю оставшуюся жизнь... :))
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Madcomposer
"Совести у тебя нэт! Ты плюешь на наши обычаи!"
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Sergey Smolensky
Это Зинченко то был на грани смерти? Чувак после драки поблагодарил противника и поехал спокойно в раздевалку чтобы ему голову залепили.
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Влад Егоров
Ответ Goodvin55
Интересно, он вот прям серьезно верит в то что говорит (и я не про момент с Бардаковым, я в целом)? Или может мы не выкупаем самоиронию Йозе и тонкий троллинг собственных хоккеистов? Не понимаем так сказать гения? Ну не может же это быть всерьёз?!
Не пытайся ничего здесь развидеть)) У таких людей своя атмосфера))
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Игорь 60
Так и уголовное дело могут возбудить по требованию РР. Один вопрос к ФХР вам не стыдно такому истерику доверять сборную, да и терпеть его в команде КХЛ
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Kariks
Охотник на лис .
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Сергей Галынский
Ловите наркомана
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