Защитник «Адмирала» Уильямс оштрафован за удар в голову Котляревского

Теги Трактор видео КХЛ Адмирал Михаил Котляревский деньги Колби Уильямс Хоккей

Колби Уильямс оштрафован за удар в голову Михаила Котляревского.

Эпизод произошел во втором периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Адмиралом».

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Адмирала» Колби Уильямса по п.1.3.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.

Капитан «Трактора» Калинин подрался с Уильямсом, заступившись за Котляревского, получившего удар в голову от защитника «Адмирала»

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