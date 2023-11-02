Защитник «Адмирала» Уильямс оштрафован за удар в голову Котляревского

Колби Уильямс оштрафован за удар в голову Михаила Котляревского.

Эпизод произошел во втором периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ между « » и « ».

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Адмирала» по п.1.3.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента (атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.

Капитан «Трактора» Калинин подрался с Уильямсом, заступившись за Котляревского, получившего удар в голову от защитника «Адмирала»