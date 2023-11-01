Леонид Тамбиев: «Адмирал» выглядел лучше «Трактора» в равных составах. Удаление Уильямса – спорный момент. Это сказалось на игре»
Леонид Тамбиев высказался после поражения от «Трактора».
– Мы провели хороший матч. Ребята молодцы, проявили характер, сравняли счет. Последние встречи мы играем лучше оппонентов.
Немного нам не хватает в каких-то нюансах. Команда потихоньку строится, очень много молодых ребят, которые себя проявляют и прогрессируют.
Немного омрачило все это наше пятиминутное удаление. Оно сказалось на сценарии игры. У нас по этому поводу есть свое мнение, а у судей свое.
Могли в овертайме решить исход. У Бучельникова был момент, но не повезло. Я доволен действиями ребят, их игрой.
– Вы считаете, что «Адмирал» играл на равных?
– А вы считаете иначе? «5 на 5» мы даже лучше выглядели.
Пять минут меньшинства – спорный момент. Мы уважаем решение судей, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
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