Леонид Тамбиев: «Адмирал» выглядел лучше «Трактора» в равных составах. Удаление Уильямса – спорный момент. Это сказалось на игре»

Теги Трактор КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Колби Уильямс Хоккей

Леонид Тамбиев высказался после поражения от «Трактора».

– Мы провели хороший матч. Ребята молодцы, проявили характер, сравняли счет. Последние встречи мы играем лучше оппонентов.

Немного нам не хватает в каких-то нюансах. Команда потихоньку строится, очень много молодых ребят, которые себя проявляют и прогрессируют.

Немного омрачило все это наше пятиминутное удаление. Оно сказалось на сценарии игры. У нас по этому поводу есть свое мнение, а у судей свое.

Могли в овертайме решить исход. У Бучельникова был момент, но не повезло. Я доволен действиями ребят, их игрой.

– Вы считаете, что «Адмирал» играл на равных?

– А вы считаете иначе? «5 на 5» мы даже лучше выглядели.

Пять минут меньшинства – спорный момент. Мы уважаем решение судей, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

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