Форвард «Трактора» Ткачев: «Мы начали выигрывать, и это сплачивает команду. Есть победы – есть уверенность и хорошее настроение»

Владимир Ткачев оценил победу «Трактора» над «Адмиралом» (3:2 ОТ) в КХЛ.

Челябинцы выиграли 4-й матч подряд.

«Соперники от своего стиля не отходили. Были небольшие изменения в том, что они пошли активно двумя игроками, старались садиться на наших защитников. Очень много бросков заблокировали, самоотверженно играли, в том числе в меньшинстве, несмотря на два наших гола.

Мы начали выигрывать, и это стало сплачивать команду. Когда есть победы, есть уверенность и хорошее настроение. Стараемся сохранить все то хорошее, что мы сейчас делаем, меньше ошибаться и дальше прогрессировать», – сказал нападающий « ».