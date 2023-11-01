Тренер «Трактора» Заварухин: «Не сказал бы, что «Адмирал» нас чем-то удивил. Такие игры должны доводить до победы и не давать шансов»
Алексей Заварухин прокомментировал победу над «Адмиралом».
«Трактор» победил со счетом 3:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Настраивались на хорошую игру, разобрали соперника, готовились.
Единственный момент – не ожидали, что «Адмирал» начнет активно. Пропустили необязательную шайбу.
Далее начали взламывать оборону соперника, где-то получилось, где-то нет. Создали очень много хороших моментов, но не забили.
Много соперник удалялся, забили два гола в большинстве. Такие игры мы должны доводить до победы и не давать шансов оппоненту.
– Почему не удавалось преодолеть прессинг в первом периоде и частично во втором?
– Я бы не сказал, что соперник нас чем-то удивил. Возвращались с шайбой в свою зону и приходилось повторно выходить из-под давления.
Это было в начале первого периода, потом была другая картинка. Ребята перестроились. Мы сегодня победили, и это главное.
– Как оцените решение Сергея Калинина, который заступился за партнера?
– Он – капитан. Он имеет право это сделать.
Все правильно сделал. Никаких претензий и вопросов не имеем, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин.
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