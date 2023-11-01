Тренер «Трактора» Заварухин: «Не сказал бы, что «Адмирал» нас чем-то удивил. Такие игры должны доводить до победы и не давать шансов»

Алексей Заварухин прокомментировал победу над «Адмиралом».

«Трактор» победил со счетом 3:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

– Настраивались на хорошую игру, разобрали соперника, готовились.

Единственный момент – не ожидали, что « » начнет активно. Пропустили необязательную шайбу.

Далее начали взламывать оборону соперника, где-то получилось, где-то нет. Создали очень много хороших моментов, но не забили.

Много соперник удалялся, забили два гола в большинстве. Такие игры мы должны доводить до победы и не давать шансов оппоненту.

– Почему не удавалось преодолеть прессинг в первом периоде и частично во втором?

– Я бы не сказал, что соперник нас чем-то удивил. Возвращались с шайбой в свою зону и приходилось повторно выходить из-под давления.

Это было в начале первого периода, потом была другая картинка. Ребята перестроились. Мы сегодня победили, и это главное.

– Как оцените решение , который заступился за партнера?

– Он – капитан. Он имеет право это сделать.

Все правильно сделал. Никаких претензий и вопросов не имеем, – сказал исполняющий обязанности главного тренера « » .