Тренер «Трактора» Заварухин: «Не сказал бы, что «Адмирал» нас чем-то удивил. Такие игры должны доводить до победы и не давать шансов»

Теги Трактор Алексей Заварухин КХЛ Сергей Калинин Адмирал Хоккей

Алексей Заварухин прокомментировал победу над «Адмиралом».

«Трактор» победил со счетом 3:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Настраивались на хорошую игру, разобрали соперника, готовились.

Единственный момент – не ожидали, что «Адмирал» начнет активно. Пропустили необязательную шайбу.

Далее начали взламывать оборону соперника, где-то получилось, где-то нет. Создали очень много хороших моментов, но не забили.

Много соперник удалялся, забили два гола в большинстве. Такие игры мы должны доводить до победы и не давать шансов оппоненту.

– Почему не удавалось преодолеть прессинг в первом периоде и частично во втором?

– Я бы не сказал, что соперник нас чем-то удивил. Возвращались с шайбой в свою зону и приходилось повторно выходить из-под давления.

Это было в начале первого периода, потом была другая картинка. Ребята перестроились. Мы сегодня победили, и это главное.

– Как оцените решение Сергея Калинина, который заступился за партнера?

– Он – капитан. Он имеет право это сделать.

Все правильно сделал. Никаких претензий и вопросов не имеем, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий