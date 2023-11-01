Капитан «Трактора» Калинин подрался с Уильямсом, заступившись за Котляревского, получившего удар в голову от защитника «Адмирала»

Сергей Калинин и Колби Уильямс подрались в матче КХЛ.

Эпизод произошел во втором периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ между « » и « ».

Защитник дальневосточников на чужой синей линии применил силовой прием против форварда уральцев Михаила Котляревского.

На действия соперника сразу отреагировал капитан «Трактора» , который подрался с Уильямсом.

В результате Калинин получил пять штрафных минут за драку, а Уильямс – пять минут за драку, а также «5+20» до конца игры за атаку в область головы и шеи.