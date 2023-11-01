Капитан «Трактора» Калинин подрался с Уильямсом, заступившись за Котляревского, получившего удар в голову от защитника «Адмирала»
Сергей Калинин и Колби Уильямс подрались в матче КХЛ.
Эпизод произошел во втором периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Адмиралом».
Защитник дальневосточников Колби Уильямс на чужой синей линии применил силовой прием против форварда уральцев Михаила Котляревского.
На действия соперника сразу отреагировал капитан «Трактора» Сергей Калинин, который подрался с Уильямсом.
В результате Калинин получил пять штрафных минут за драку, а Уильямс – пять минут за драку, а также «5+20» до конца игры за атаку в область головы и шеи.
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