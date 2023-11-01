Капитан «Трактора» Калинин подрался с Уильямсом, заступившись за Котляревского, получившего удар в голову от защитника «Адмирала»

Теги Трактор видео КХЛ Сергей Калинин Адмирал Михаил Котляревский Колби Уильямс Хоккей

Сергей Калинин и Колби Уильямс подрались в матче КХЛ.

Эпизод произошел во втором периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Адмиралом».

Защитник дальневосточников Колби Уильямс на чужой синей линии применил силовой прием против форварда уральцев Михаила Котляревского.

На действия соперника сразу отреагировал капитан «Трактора» Сергей Калинин, который подрался с Уильямсом.

В результате Калинин получил пять штрафных минут за драку, а Уильямс – пять минут за драку, а также «5+20» до конца игры за атаку в область головы и шеи.

3 комментария

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Анна
Калина молодец что заступился.
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Владислав Никонов
Ответ Назар Игорь
Всë- таки российские хоккеисты по- настоящему драться не умеют. Последним русским тафгаем был Женя Артюхин.
Ульямс как бы не тафгай.
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0
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Назар Игорь
Всë- таки российские хоккеисты по- настоящему драться не умеют. Последним русским тафгаем был Женя Артюхин.
0
0
0
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