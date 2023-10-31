Жамнов о старте «Спартака»: «Нас будут судить по последнему матчу. Игроки понимают, что могут достойно сыграть с любым соперником»

Теги Нефтехимик Спартак Алексей Жамнов КХЛ Шейн Принс Ансель Галимов Матч ТВ Хоккей

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе над «Нефтехимиком».

Московская команда выиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 6:1. «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков после 25 игр. 

Принс играл в третьей тройке, Галимов – в четвертой. Почему приняли такое решение?

– Мы ищем разные варианты, сезон длинный, все может произойти. Любой тренер будет искать новые сочетания.

– Не было ли желания сэкономить силы на матч против ЦСКА?

– Мы поблагодарили ребят за то, что они настроились и сыграли все 60 минут. Если экономить силы, могут произойти микротравмы, этого делать ни в коем случае нельзя. К ЦСКА будем готовиться, прекрасно понимаем, что это дерби, настрой будет соответствующий.

– Как удалось восстановить команду после сложного выезда?

– Попросили ребят побыть с семьей, отдохнуть, отвлечься от хоккея, но ритм игровой все равно терялся. В начале игры это чувствовалось. Но в дальнейшем это все вернется.

– Сегодня пришло много фанатов. Может, из уважения к ним не стали экономить силы?

– Мы удивились, что столько болельщиков пришло поддержать нас, было очень приятно, что они гнали нас вперед. Мы играли для них. Поэтому еще раз говорю – надо играть все 60 минут.

– Предполагали, что у команды выдастся настолько классный старт сезона?

– Нас будут судить по последней игре. Мы проводили точечную селекцию, с первого дня объясняли хоккеистам, что если они будут выполнять игровое задание, результат будет соответствующий. Планировали ли это – сказать вам не могу. Самое главное, что игроки верят в свои силы и понимают, что они могут достойно сыграть с любым соперником в этой лиге.

– Недавно был день тренера, какой главный вывод сделали на протяжении вашей тренерской карьеры?

– Читать поменьше прессы, особенно понял это во время работы в сборной. Стараюсь фокусироваться на коллективе. А вообще игроки нас и вчера на тренировке поздравили, и сегодня своей победой, – сказал Жамнов.

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3 комментария

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Магомед Саид Амирханов
Молодцы ребята. Поздравляю!!!
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Магомед Саид Амирханов
А сколько было зрителей?
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trush
Даже не вспомнить , когда так играла команда. Молодцы и тренеру респект.
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