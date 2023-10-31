Голдобин про Жамнова: «Он дает много свободы. Любому хоккеисту понравится, если ты художник на льду»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Николай Голдобин Матч ТВ Хоккей

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин высказался о работе с Алексеем Жамновым.

Московская команда занимает 2-е место в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 34 очка. 

«Приятно играть в команде, особенно когда выигрываешь и идешь на первом месте. Мы пока выигрываем очень много игр, поэтому еще строгости не слышим, не видели. Надеюсь, так и продолжится. Не хотим трепать нервы тренерам.

А так я с ним [Алексеем Жамновым] работаю первый год. Он дает много свободы. Когда у тебя полная свобода действий, думаю, любому хоккеисту понравится, если ты художник на льду. Ты знаешь, что даже если ты где‑то негрубо ошибешься, ты сделаешь результат в матче, а это приятно для любого игрока», – сказал Голдобин

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