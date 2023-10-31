Голдобин – 11-й игрок в истории КХЛ, забросивший 3+ шайб в 5 и более матчах. Форвард «Спартака» побил личный снайперский рекорд в регулярке

Николай Голдобин сделал хет-трик в матче с «Нефтехимиком».

Нападающий « » забил 3 гола в ворота команды из Нижнекамска в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (6:1, третий период).

стал 11-м игроком в истории КХЛ, забросившим минимум три шайбы в пяти и более матчах. Лидирует по этому показателю – у него 11 таких игр.

Также 28-летний хоккеист установил личный снайперский рекорд за один регулярный чемпионат – на его счету теперь 20 шайб. Предыдущее лучшее достижение было установлено в сезоне 2022/2023 – 19 голов.