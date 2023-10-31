Голдобин – 11-й игрок в истории КХЛ, забросивший 3+ шайб в 5 и более матчах. Форвард «Спартака» побил личный снайперский рекорд в регулярке

Теги Нефтехимик Спартак Найджел Доус КХЛ Николай Голдобин Хоккей

Николай Голдобин сделал хет-трик в матче с «Нефтехимиком».

Нападающий «Спартака» забил 3 гола в ворота команды из Нижнекамска в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (6:1, третий период). 

Голдобин стал 11-м игроком в истории КХЛ, забросившим минимум три шайбы в пяти и более матчах. Лидирует по этому показателю Найджел Доус – у него 11 таких игр.

Также 28-летний хоккеист установил личный снайперский рекорд за один регулярный чемпионат – на его счету теперь 20 шайб. Предыдущее лучшее достижение было установлено в сезоне 2022/2023 – 19 голов.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Damien-SA
Коля нашел себя! Прекрасный сезон
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Васько
что творит Красава просто, рад за него
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
J-12
какой красивый хоккей показывает Спартак! Загляденье
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Голдобин ловит кайф от своей результативной такой игры и болельщики от его снайперских атак,которые он проводит вместе с партнёрами - молодчик, настоящий бомбардир !
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rio de Janeiro
Москва окрыляет)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ottomann
Неудержимый просто )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
amurseff03
Уже покер.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Агалаков
Молодец Николай! Так держать!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
amurseff03
Ответ amurseff03
Уже покер.
Отменили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вован Азаров
Ответ amurseff03
Отменили.
пидорги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий