Каменский о России на ОИ-2026: «Раз нас хотят включить, то мы можем сами диктовать условия. Мы должны выступать полноценно – с флагом и гимном»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Валерий Каменский КХЛ олимпийский хоккейный турнир Р-Спорт Хоккей

Валерий Каменский заявил, что Россия должна играть на Олимпиаде на своих условиях.

Сегодня Международная федерация хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026. Сообщалось, что ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 в апреле 2024 года.

«Я думаю, что будет тяжело, но приятно то, что какое-то осмысленное движение пошло. Без сборной России все международные турниры становятся неинтересными и неполноценными, поэтому наконец-то они проснулись.

Всегда нужно думать положительно, а поступать по обстоятельствам. Любой хоккеист хочет выступить на Олимпиаде, но, опять же, на каких условиях? Раз они хотят нас включить, то мы можем сами диктовать им условия. Мы должны выступать полноценно – с флагом и гимном. Это мое личное мнение», – сказал олимпийский чемпион Каменский.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года.

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5 комментариев

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icey_punk
Проявили слабость значит слабые. Найс психология
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Atsuktuvas
Самое время включить борзость, чтобы приоткрытую дверь снова захлопнули.
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