Кожевников о допуске России к ОИ-2026: «Придется готовиться за короткое время, но у нас все настоящие мужики, справятся»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Александр Кожевников олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников считает, что Россия подготовится к Играм в случае допуска.

Международной федерации хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026.

«Сегодня они говорят одно, завтра – другое, каждый день меняют правила. Что эту болтовню слушать? Они играются, а мы реагируем.

Когда официальное письмо пришлют, что мы можем участвовать в международных соревнованиях, тогда я в это поверю, и тогда будем это обсуждать. Пока верить им нельзя.

Да, команде придется готовиться за короткое время, но ничего. Мы соберемся в любое время и поедем. В сборную будут отобраны лучшие игроки. У нас все настоящие мужики, справятся», – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году.

ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года. Президент организации Люк Тардиф связал возможный допуск России с делом вратаря ЦСКА Ивана Федотова: «Если РФ хочет участвовать в наших соревнованиях, надо принять правила. Или пусть играют в другом месте».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года.

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4 комментария

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Игорь Игорев
Как же хочется верить, что к 26 году маразматиков при основном маразматике будет становиться все меньше. А со смертью основного маразматика их вообще не останется.
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tolgol1974
Кто сейчас не даёт готовиться? Спарринги с Беларусью и Монголией тоже неплохо.возможн
о уже идут переговоры с индусами
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Maxim Shumov
Так можно хоть завтра провести новую эпохальную серию с Лукашерией. Пара-тройка таких турниров и канадцы будут стерты с лица земли
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Maxim Shumov
Уважаемые знатоки - кто будет главным тренером сборной РФ?)))))
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