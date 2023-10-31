Кожевников о допуске России к ОИ-2026: «Придется готовиться за короткое время, но у нас все настоящие мужики, справятся»

Александр Кожевников считает, что Россия подготовится к Играм в случае допуска.

Международной федерации хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап ‑2026.

«Сегодня они говорят одно, завтра – другое, каждый день меняют правила. Что эту болтовню слушать? Они играются, а мы реагируем.

Когда официальное письмо пришлют, что мы можем участвовать в международных соревнованиях, тогда я в это поверю, и тогда будем это обсуждать. Пока верить им нельзя.

Да, команде придется готовиться за короткое время, но ничего. Мы соберемся в любое время и поедем. В сборную будут отобраны лучшие игроки. У нас все настоящие мужики, справятся», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Сборные России и были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году.

примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года. Президент организации Люк Тардиф связал возможный допуск России с делом вратаря ЦСКА Ивана Федотова: «Если РФ хочет участвовать в наших соревнованиях, надо принять правила. Или пусть играют в другом месте».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года.