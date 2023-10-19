Владислав Третьяк: «Пока идет спецоперация, России не дадут играть на международных соревнованиях. ИИХФ ссылается на безопасность. Но с белорусами можем и дальше играть»

Владислав Третьяк высказался касательно отстранения России от турниров.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

– Вы обратились к президенту ИИХФ Люку Тардифу, чтобы Международная федерация хоккея допустила до международных турниров наших молодых спортсменов до 17 лет. Такая же ситуация была в футболе. Но вам отказали?

– Это не первый раз, когда мы предпринимаем такие попытки. Но вы же видите, в футболе только продемонстрировали такое намерение, а потом от него ушли.

А мы хотели еще раз проверить, как к этому отнесутся в ИИХФ. Нам отказали, и этого следовало ожидать. Отговорки одни и те же – это делается для безопасности наших игроков.

– Можно ли сказать, что пока не закончится СВО, нет смысла даже предпринимать попытки?

– Мое мнение, и нам так дают понять – пока идет спецоперация, нам не дадут играть ни на чемпионатах мира, ни на других международных соревнованиях. Но с белорусами мы можем и дальше играть.

– Не пустят в том числе и детей?

– Да, и они ссылаются на безопасность.

– Сейчас подвисло участие российских спортсменов в летней Олимпиаде-2024 в Париже. А по зимним Играм-2026 в Милане – там мы тоже не увидим наших хоккеистов?

– Сейчас трудно говорить. Вы же видите, как Международный олимпийский комитет отнесся к тому, что Олимпийский комитет России принял в свою семью наши новые-старые земли. Что будет дальше – сказать трудно.

Будем смотреть, каждый день происходят какие-то новые события, – заявил президент ФХР и депутат Государственной думы Владислав Третьяк.