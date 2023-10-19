Владислав Третьяк: «Пока идет спецоперация, России не дадут играть на международных соревнованиях. ИИХФ ссылается на безопасность. Но с белорусами можем и дальше играть»

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Владислав Третьяк высказался касательно отстранения России от турниров.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

– Вы обратились к президенту ИИХФ Люку Тардифу, чтобы Международная федерация хоккея допустила до международных турниров наших молодых спортсменов до 17 лет. Такая же ситуация была в футболе. Но вам отказали?

– Это не первый раз, когда мы предпринимаем такие попытки. Но вы же видите, в футболе только продемонстрировали такое намерение, а потом от него ушли.

А мы хотели еще раз проверить, как к этому отнесутся в ИИХФ. Нам отказали, и этого следовало ожидать. Отговорки одни и те же – это делается для безопасности наших игроков.

– Можно ли сказать, что пока не закончится СВО, нет смысла даже предпринимать попытки?

– Мое мнение, и нам так дают понять – пока идет спецоперация, нам не дадут играть ни на чемпионатах мира, ни на других международных соревнованиях. Но с белорусами мы можем и дальше играть.

– Не пустят в том числе и детей?

– Да, и они ссылаются на безопасность.

– Сейчас подвисло участие российских спортсменов в летней Олимпиаде-2024 в Париже. А по зимним Играм-2026 в Милане – там мы тоже не увидим наших хоккеистов?

– Сейчас трудно говорить. Вы же видите, как Международный олимпийский комитет отнесся к тому, что Олимпийский комитет России принял в свою семью наши новые-старые земли. Что будет дальше – сказать трудно.

Будем смотреть, каждый день происходят какие-то новые события, – заявил президент ФХР и депутат Государственной думы Владислав Третьяк.

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27 комментариев

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Ovi174
Да к может уже пора ее закончить??? И вывести войска с территории чужой страны???
+73
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Oleg Olegov
Там биполярка у всех чтоли? То другие страны нам не нужны и мы устроим свои олимпийский игры, то мы ждем, когда вернемся. То спорт вне политики, то спорт это гос приоритет. Какой то ориентир есть, кроме пыниной фляги?
+53
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Олег Акимов
С шариками в штанах у друг друга в госдуме можете поиграть. Предали свой народ в угоду царю.
+32
-6
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selso99
Даёшь по три суперсерии с белорусами в год! 🤡🤡🤡
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den70
Ну, раз с беларусами можем, все ок. 🤡🤡🤡🤡🤡
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Ми Ша
Поскорее бы все эти старые мамонты отправились к про отцам и своему вдохновителю дедушке Ленину, которого нужно прикопать. Как же надоел этот маразм.
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Дмитрий Турецкий
Ответ Ovi174
Да к может уже пора ее закончить??? И вывести войска с территории чужой страны???
да неее, бред какой-то
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FortMinor
сами же и хотели абстрагироваться от тлетворного влияния запада
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MikhaL
Можно играть детьми, U-17, U-19, U-25, U-32 и далее ветераны, до тех пор, пока белорусам этот цирк не надоест.
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Yndestad
Кению еще позвать можем. Точно выиграем по системе ротенберга
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Ми Ша
Ответ Олег Акимов
С шариками в штанах у друг друга в госдуме можете поиграть. Предали свой народ в угоду царю.
👏👏👏
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Ебздрогыч
Игры с белорусами - это отдельный вид спорта, ротенхоккей
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el_gato
да можно вообще только с ними и играть!
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Atsuktuvas
Играть с беларусами и еще можем отдыхать в Северной Корее (Лавров рекомендует). Ради этого стоило начать сво...
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Лимит Лимитович
Спецобосрация
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Alexander Rakhilkin
А он надеялся на что-то другое? Пусть пришьёт к подкладке флаг России, и станет ему теплее…
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Сергей
Такое ощущение, что Славику шайба по юности всё-таки залетела в голову
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Боевой Бурят Путина
Еще с дружинами из КНДР, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии можно. Получится полноценный международный хоккейный форум, где успех «красной машины» весьма вероятен😂 Третьяк потом скажет, что по уровню было не хуже, чем на ЧМ
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Don Cherry 67
садись Владик, пять.
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Ваганов Фидаиль
В Африке много стран!
С Камеруном играли, с Кении играли.
Предлагаю час сыграть командой из племени тумба - юмба!
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Кавабунга Шреддоголовый
Так не проще ли остановить войну и вывести войска с чужой территории? Все спортивные ограничения снимут. Не сразу, но снимут. Но такое в голову никому не придет, 1/3яку уж точно.
И вы уж определитесь, вам нужны остальные страны или нет вы устроите свою олимпиадку с блэкджеком и ш..?
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rude.
"наши новые-старые земли"

Любимая риторика подъехала. Ребяткам бы объяснить что это может и в другую сторону работать. Лет через 10-20 Китай пойдет возвращать земли которые контролировал в времена правления Маньчжурской династии, там Япония под шумок подскочит...И будут упорно требовать согласиться с "новыми реалиями". И вот что им сделаешь. РФ стянула все что боеспособно в европейскую часть, за Уралом там никто не стоит, заходи - не бойся...
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карабашка
С белорусами это шикарно!Ждем с нетерпение новую Суперсерию,а то первую никто не видел.
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Vladzislav Zhurkevich
soviet union is back
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