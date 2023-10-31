Худобину не нравится американский менталитет: «В России люди более прямые, здесь другая социальная жизнь. Рад вернуться, я здесь кайфую»

Вратарь «Сокола» Антон Худобин рассказал, что ему не нравится в США.

– После стольких лет жизни в Америке вам не тяжело возвращаться в Россию?

– Как может быть тяжело? Для меня – легко! Каждый год после сезона я первым рейсом улетал домой, а потом последним рейсом возвращался.

Все свободные дни я оставался в России. Для меня это Родина, родная земля, здесь моя душа.

– Была ностальгия во время сезона?

– Все 16 лет.

– Чего вам не хватало в Америке?

– Там социальная жизнь немного другая. Здесь в десять часов вечера ты можешь позвонить другу, даже у которого есть жена и дети, и сказать: «Женя/Леха/Коля, давай поедем куда-нибудь чай попьем, встретимся, поболтаем».

А в Америке жизнь по расписанию. Чтобы вместе чай попить, надо за месяц договариваться. Там все делают свои внутренние дела, а здесь открытая социальная жизнь.

– Не близок американский менталитет?

– Нет. Я к нему привыкал пять лет. Потом те вещи, от которых мне было некомфортно, я убрал на второй план и просто не обращал на них внимания, чтобы они меня не злили. Менталитет здесь мне ближе.

– В чем отличия между американским и русским менталитетом?

– В России люди более прямые. Хочешь сказать человеку, что он плохой или хороший, то берешь и открыто в лицо говоришь. А в Америке могут сказать, что ты хороший человек, развернуться и сказать, что плохой.

– Вам не нравятся искусственные улыбки?

– Это привычка, которая впитывается с молоком матери, вот такие они люди. Мы – другие. Кто-то привыкает к этому менталитету и остается жить там.

К счастью или к сожалению, все время думал, что буду жить в России. Возможен такой вариант, что я приеду туда на какую-то работу. Но сейчас очень рад вернуться в Россию, можно сказать, что я здесь кайфую, – рассказал 37-летний .

В НХЛ Антон выступал за «Миннесоту», « », «Каролину», «Анахайм», « » и « ».