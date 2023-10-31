Худобину не нравится американский менталитет: «В России люди более прямые, здесь другая социальная жизнь. Рад вернуться, я здесь кайфую»
Вратарь «Сокола» Антон Худобин рассказал, что ему не нравится в США.
– После стольких лет жизни в Америке вам не тяжело возвращаться в Россию?
– Как может быть тяжело? Для меня – легко! Каждый год после сезона я первым рейсом улетал домой, а потом последним рейсом возвращался.
Все свободные дни я оставался в России. Для меня это Родина, родная земля, здесь моя душа.
– Была ностальгия во время сезона?
– Все 16 лет.
– Чего вам не хватало в Америке?
– Там социальная жизнь немного другая. Здесь в десять часов вечера ты можешь позвонить другу, даже у которого есть жена и дети, и сказать: «Женя/Леха/Коля, давай поедем куда-нибудь чай попьем, встретимся, поболтаем».
А в Америке жизнь по расписанию. Чтобы вместе чай попить, надо за месяц договариваться. Там все делают свои внутренние дела, а здесь открытая социальная жизнь.
– Не близок американский менталитет?
– Нет. Я к нему привыкал пять лет. Потом те вещи, от которых мне было некомфортно, я убрал на второй план и просто не обращал на них внимания, чтобы они меня не злили. Менталитет здесь мне ближе.
– В чем отличия между американским и русским менталитетом?
– В России люди более прямые. Хочешь сказать человеку, что он плохой или хороший, то берешь и открыто в лицо говоришь. А в Америке могут сказать, что ты хороший человек, развернуться и сказать, что плохой.
– Вам не нравятся искусственные улыбки?
– Это привычка, которая впитывается с молоком матери, вот такие они люди. Мы – другие. Кто-то привыкает к этому менталитету и остается жить там.
К счастью или к сожалению, все время думал, что буду жить в России. Возможен такой вариант, что я приеду туда на какую-то работу. Но сейчас очень рад вернуться в Россию, можно сказать, что я здесь кайфую, – рассказал 37-летний Худобин.
В НХЛ Антон выступал за «Миннесоту», «Бостон», «Каролину», «Анахайм», «Даллас» и «Чикаго».
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