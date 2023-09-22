Худобин выиграл второй подряд матч в ВХЛ. Вратарь «Сокола» отразил 54 из 55 бросков в общей сложности

Теги Антон Худобин НХЛ КХЛ Югра ВХЛ Сокол Красноярск Игорь Швырев Хоккей

Антон Худобин одержал вторую победу подряд в ВХЛ.

37-летний голкипер «Сокола» отразил 34 из 35 бросков в матче регулярного чемпионата ВХЛ против «Югры» (2:1 ОТ).

Единственную шайбу вратарь пропустил во втором периоде от Игоря Швырева.

Антон Худобин провел вторую игру в ВХЛ и одержал две победы. В прошлом матче против «Челнов» (3:0) голкипер парировал 20 бросков.

В общей сложности за две игры – 54 отраженных броска из 55.

2 комментария

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sergetti
Тащер!
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shafigullin.manufacture
Скоро перейдет в СКА или ЦСКА
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