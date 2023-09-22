Худобин выиграл второй подряд матч в ВХЛ. Вратарь «Сокола» отразил 54 из 55 бросков в общей сложности

Антон Худобин одержал вторую победу подряд в ВХЛ.

37-летний голкипер « » отразил 34 из 35 бросков в матче регулярного чемпионата против «Югры» (2:1 ОТ).

Единственную шайбу вратарь пропустил во втором периоде от Игоря Швырева.

провел вторую игру в ВХЛ и одержал две победы. В прошлом матче против «Челнов» (3:0) голкипер парировал 20 бросков.

В общей сложности за две игры – 54 отраженных броска из 55.