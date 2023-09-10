«Сокол» отпустит Худобина в КХЛ в случае предложения. Вратарь готов играть за «Амур» или «Адмирал»: «Я мальчик не голубых кровей. Хабаровск и Владивосток – прогрессивные города»

Антон Худобин может перейти в клуб КХЛ из «Сокола» в случае предложения.

– Предложения в вас не устроили финансово? Но ведь в « » условия вряд ли более заманчивые.

– Если честно, то не знаю, что, как, зачем и почему. Есть Юрий Леонидович Николаев и другие агенты из компании Winners, они работали и работают.

В контракте прописан пункт, что в случае серьезного предложения из КХЛ в «Соколе» меня отпустят.

– Спортивный директор « » Сергей Гомоляко сказал, что запросы ваших агентов показались уральцам завышенными.

– Читал его высказывания, не знаю, завышены они или нет. Я думаю, что там вполне адекватные вещи, учитывая мой опыт.

Уверен, что ничего космического в пожеланиях агентов быть не могло. В Магнитогорске, конечно, у меня остались знакомые.

Из хоккеистов только Егора Яковлева знаю, а так помню некоторых тренеров, сотрудников клуба.

– Вы были готовы лететь на Дальний Восток, если бы поступило предложение от « » или « »?

– Я мальчик не голубых кровей. Готов рассматривать любой вариант и любое предложение.

Хабаровск и Владивосток – хорошие прогрессивные города, ребята там есть знакомые.

Поездки и логистика, конечно, другие. Нужно побольше летать, другой часовой пояс.

Все мы профессионалы. В Америке я много налетался, поэтому привык, – сказал голкипер «Сокола» Антон Худобин.