Агент Худобина: «Антон мог бы пригодиться в 4 клубах КХЛ. Если Серебряков перейдет в СКА, вратарь будет нужен «Адмиралу»
Агент Антона Худобина рассказал о вариантах в КХЛ для вратаря.
37-летний вратарь сейчас выступает за «Сокол» в чемпионате «Olimbet ВХЛ – Кубок Шелкового пути». В 4 матчах он отразил 94,8% бросков при коэффициенте надежности 1,50.
– Как сейчас идут переговоры с клубами КХЛ насчет Антона Худобина?
– Прямого диалога нет, но мы общались с клубами и многим говорили рассмотреть этот вопрос. Сейчас все видят, что Антон хорошо играет в ВХЛ. На мой взгляд, он бы мог пригодиться в четырех клубах КХЛ.
В настоящий момент муссируется то, что Никита Серебряков перейдет в СКА, поэтому «Адмиралу» нужен будет вратарь, так как у Павла Хомченко и Сергея Иванова, если он окажется во Владивостоке, небольшой опыт в КХЛ.
Хотя, конечно, клубы пусть решают сами. В любом случае Антон показывает, что он находится в форме и клуб у него должен быть.
– Как он сам относится к тому, что пока играет в ВХЛ?
– Он профессионал, хоккей – это его работа, которую любит и от которой получает удовольствие. Независимо от лиги, Худобин всегда будет максимально выкладываться. Когда будет предложение из КХЛ, он будет готов к этому вызову, – сказал Александр Черных.
На моей памяти, это такой чуть ли не первый случай, когда приезжает действующий игрок с русским паспортом из НХЛ и он никому не нужен.
Хотя Антон и в вышке показывает, что он в прекрасной форме