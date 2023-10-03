Агент Худобина: «Антон мог бы пригодиться в 4 клубах КХЛ. Если Серебряков перейдет в СКА, вратарь будет нужен «Адмиралу»

Теги СКА возможные переходы Антон Худобин КХЛ Александр Черных ВХЛ Сокол Красноярск Никита Серебряков Адмирал Павел Хомченко Хоккей

Агент Антона Худобина рассказал о вариантах в КХЛ для вратаря.

37-летний вратарь сейчас выступает за «Сокол» в чемпионате «Olimbet ВХЛ – Кубок Шелкового пути». В 4 матчах он отразил 94,8% бросков при коэффициенте надежности 1,50. 

– Как сейчас идут переговоры с клубами КХЛ насчет Антона Худобина?

– Прямого диалога нет, но мы общались с клубами и многим говорили рассмотреть этот вопрос. Сейчас все видят, что Антон хорошо играет в ВХЛ. На мой взгляд, он бы мог пригодиться в четырех клубах КХЛ.

В настоящий момент муссируется то, что Никита Серебряков перейдет в СКА, поэтому «Адмиралу» нужен будет вратарь, так как у Павла Хомченко и Сергея Иванова, если он окажется во Владивостоке, небольшой опыт в КХЛ.

Хотя, конечно, клубы пусть решают сами. В любом случае Антон показывает, что он находится в форме и клуб у него должен быть.

– Как он сам относится к тому, что пока играет в ВХЛ?

– Он профессионал, хоккей – это его работа, которую любит и от которой получает удовольствие. Независимо от лиги, Худобин всегда будет максимально выкладываться. Когда будет предложение из КХЛ, он будет готов к этому вызову, – сказал Александр Черных. 

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4 комментария

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HockeyMan
Худобина даже как кто жалко прям(
На моей памяти, это такой чуть ли не первый случай, когда приезжает действующий игрок с русским паспортом из НХЛ и он никому не нужен.
Хотя Антон и в вышке показывает, что он в прекрасной форме
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maxhonda
Так он и СКЕ может пригодиться лавку полировать. Там же и так полноценная пятёрка вратарей вроде как.. Теперь будет как в песне "великолепная пятёрка и вратарь" вратарей)))
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Уит
Я не понимаю, что там за подводные камни вообще. В Спартаке, например, в воротах натуральная дыра, что мешает?
+1
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Michael 1994
в нефтехимик
0
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