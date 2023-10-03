Агент Худобина: «Антон мог бы пригодиться в 4 клубах КХЛ. Если Серебряков перейдет в СКА, вратарь будет нужен «Адмиралу»

Агент Антона Худобина рассказал о вариантах в КХЛ для вратаря.

37-летний вратарь сейчас выступает за « » в чемпионате «Olimbet ВХЛ – Кубок Шелкового пути». В 4 матчах он отразил 94,8% бросков при коэффициенте надежности 1,50.

– Как сейчас идут переговоры с клубами КХЛ насчет ?

– Прямого диалога нет, но мы общались с клубами и многим говорили рассмотреть этот вопрос. Сейчас все видят, что Антон хорошо играет в ВХЛ. На мой взгляд, он бы мог пригодиться в четырех клубах КХЛ.

В настоящий момент муссируется то, что перейдет в , поэтому « » нужен будет вратарь, так как у Павла Хомченко и Сергея Иванова, если он окажется во Владивостоке, небольшой опыт в КХЛ.

Хотя, конечно, клубы пусть решают сами. В любом случае Антон показывает, что он находится в форме и клуб у него должен быть.

– Как он сам относится к тому, что пока играет в ВХЛ?

– Он профессионал, хоккей – это его работа, которую любит и от которой получает удовольствие. Независимо от лиги, Худобин всегда будет максимально выкладываться. Когда будет предложение из КХЛ, он будет готов к этому вызову, – сказал Александр Черных.