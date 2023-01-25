«Мой кумир – Лионель Месси, есть майки «Барсы» и сборной Аргентины. Недавно они выиграли ЧМ, я смотрел каждый матч, было потрясающе». Защитник «Торпедо» Иванов о футболе
Защитник «Торпедо» Глеб Иванов рассказал о своей любви к футболу.
– Кроме хоккея следите за другими видами спорта?
– Я ярый футбольный болельщик, можно сказать, экс-футболист. В детстве играл и в хоккей, и в футбол, мой дедушка по папиной линии тоже играл в «Динамо». У нас такая динамовская династия в семье. В этой системе я играл в оба вида спорта, совмещал.
Лет в девять папа мне сказал сделать выбор, я выбрал хоккей. Мой кумир – Лионель Месси, у меня есть майки «Барселоны» и сборной Аргентины. Недавно они выиграли чемпионат мира, чему я очень сильно радовался. Смотрел каждый их матч, было потрясающе, – сказал Иванов.
ДОПИНГ!!!
Зато есть чудный ролик, взгляните не пожалеете. В юности Лео был не особо разборчив.
Его трогали за самые дальние места и снимали одежду
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/saintparis/3109693.html
Защитник "Пармы" Фернанду Коуту оштрафован на 4 000 евро и дисквалифицирован на четыре месяца флорентийским судом за употребление нандролона в бытность игроком "Лацио" в 2001 году, сообщает calciomercato.com.
https://www.sports.ru/football/2683382.html
Подробнее: https://www.newsru.com/sport/16Nov2001/jaapstamdoping.html
Капитан сборной Голландии Франк де Бур на год дисквалифицирован дисциплинарной комиссией Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) за употребление запрещенного стероида нандролон.
https://www.kommersant.ru/doc/270867
«Тяжелый допинг (стероиды) в футболе тоже применяется. Один из самых популярных — нандролон. На нем попадались Франк де Бур, Яп Стам, Фернанду Коуту, покойный Валентин Белькевич, ну и Месси.
https://lenta.ru/news/2016/04/30/messidopage/
Спасибо, что напомнил
Надеюсь ты начал лечение. Береги себя, ты ведь ещё так молод , даже скорее юн.
Его рост 182 (выше того, что считается средним)