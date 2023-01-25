«Мой кумир – Лионель Месси, есть майки «Барсы» и сборной Аргентины. Недавно они выиграли ЧМ, я смотрел каждый матч, было потрясающе». Защитник «Торпедо» Иванов о футболе

Защитник « » Глеб Иванов рассказал о своей любви к футболу.

– Кроме хоккея следите за другими видами спорта?

– Я ярый футбольный болельщик, можно сказать, экс-футболист. В детстве играл и в хоккей, и в футбол, мой дедушка по папиной линии тоже играл в «Динамо». У нас такая динамовская династия в семье. В этой системе я играл в оба вида спорта, совмещал.

Лет в девять папа мне сказал сделать выбор, я выбрал хоккей. Мой кумир – Лионель Месси, у меня есть майки «Барселоны» и сборной Аргентины. Недавно они выиграли чемпионат мира, чему я очень сильно радовался. Смотрел каждый их матч, было потрясающе, – сказал Иванов.