«Мой кумир – Лионель Месси, есть майки «Барсы» и сборной Аргентины. Недавно они выиграли ЧМ, я смотрел каждый матч, было потрясающе». Защитник «Торпедо» Иванов о футболе

Теги ПСЖ Торпедо Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Динамо Москва КХЛ Глеб Иванов Динамо Хоккей

Защитник «Торпедо» Глеб Иванов рассказал о своей любви к футболу.

– Кроме хоккея следите за другими видами спорта?

– Я ярый футбольный болельщик, можно сказать, экс-футболист. В детстве играл и в хоккей, и в футбол, мой дедушка по папиной линии тоже играл в «Динамо». У нас такая динамовская династия в семье. В этой системе я играл в оба вида спорта, совмещал.

Лет в девять папа мне сказал сделать выбор, я выбрал хоккей. Мой кумир – Лионель Месси, у меня есть майки «Барселоны» и сборной Аргентины. Недавно они выиграли чемпионат мира, чему я очень сильно радовался. Смотрел каждый их матч, было потрясающе, – сказал Иванов.

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27 комментариев

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Cap Obvious
Ответ Alex Zet
на всякий случай напомню - рост Лео 1 метр 69 см
На всякий случай, я указал рост хоккеиста
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Владимир Никаноров
Появление на ветке "представителя всемирного антидопингового агенства" это круто....
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Alex Zet
Вот вам и ответ почему Лео Месси стал ЧМ.
ДОПИНГ!!!
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Alex Zet
Лео практически всю жизнь сидит на допинге, и если других футболистов за это дисквалифицируют, то с него как с утки вода.

Зато есть чудный ролик, взгляните не пожалеете. В юности Лео был не особо разборчив.

Его трогали за самые дальние места и снимали одежду
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/saintparis/3109693.html
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Alex Zet
Фернанду Коуту дисквалифицирован и оштрафован за допинг шестиленей давности

Защитник "Пармы" Фернанду Коуту оштрафован на 4 000 евро и дисквалифицирован на четыре месяца флорентийским судом за употребление нандролона в бытность игроком "Лацио" в 2001 году, сообщает calciomercato.com.

https://www.sports.ru/football/2683382.html
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Alex Zet
Нападающий сборной Голландии Яп Стам уличен в применении допинга

Подробнее: https://www.newsru.com/sport/16Nov2001/jaapstamdoping.html
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Alex Zet
Франк де Бур дисквалифицирован за употребление допинга

Капитан сборной Голландии Франк де Бур на год дисквалифицирован дисциплинарной комиссией Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) за употребление запрещенного стероида нандролон.

https://www.kommersant.ru/doc/270867
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Alex Zet
Его кумир принамал допинг

«Тяжелый допинг (стероиды) в футболе тоже применяется. Один из самых популярных — нандролон. На нем попадались Франк де Бур, Яп Стам, Фернанду Коуту, покойный Валентин Белькевич, ну и Месси.

https://lenta.ru/news/2016/04/30/messidopage/
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Alex Zet
Ответ Cap Obvious
Очередной промах от несчастной девушки, скрывающейся за этим ником. Его рост 182 (выше того, что считается средним)
на всякий случай напомню - рост Лео 1 метр 69 см
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Alex Zet
Ответ Игорь Климов
Хороший выбор для примера выбрал Глеб Иванов, так как Лео Месси величайший футболист современности.
утомил
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Айлин 1990
Ответ Великий Алонсо
Если для тебя человек с ростом 1.87 двухметровая палка, то боюсь даже представить какого ты сам роста, наверное такой же как и Месси, моя теория подтверждается - лилипуты болеют за лилипута.
2 метровые палки обычно умом не блещут.
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vallabaza
обычный глор
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markoolio
Недавно они выиграли ЧМ...
Спасибо, что напомнил
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Леонид Драга
Правильный выбор!
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Arkadios Avgitidis
Ответ Великий Алонсо
Не знаю какой рост у этого парня, но наверное тоже метр с кепкой. Высокие и красивые никогда не будут болеть за Месси.
В смысле, высокий и красивый вы о себе)?
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Dexter Dallas
Отрыжка берсона пишет о глубине мысли 19 летнего парня. Отрыга, а сколько тебе лет, что ты в чс ставишь людей, когда у тебя заканчиваются аргументы? Ты 13 летняя девочка?
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Роман
Пришло время и мне дать интервью. Sports опубликуйте.
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AF007
Ответ Великий Алонсо
Если для тебя человек с ростом 1.87 двухметровая палка, то боюсь даже представить какого ты сам роста, наверное такой же как и Месси, моя теория подтверждается - лилипуты болеют за лилипута.
1.84. Выкидывай теорию в мусорный бак
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Великий Алонсо
Ответ AF007
Для идеального дриблинга (плюс ловкость, манёвренность) высокий рост противопоказан. Все три лучших игрока в истории (Месси, Пеле, Марадона) были ниже 1,75. А из двухметровых палок, вроде Погребняка и Роналду, как раз и получаются самые неуклюжие дровосеки
Если для тебя человек с ростом 1.87 двухметровая палка, то боюсь даже представить какого ты сам роста, наверное такой же как и Месси, моя теория подтверждается - лилипуты болеют за лилипута.
0
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-3
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barca1899messi
Ответ Великий Алонсо
Не знаю какой рост у этого парня, но наверное тоже метр с кепкой. Высокие и красивые никогда не будут болеть за Месси.
Раньше меня злили твои комментарии, но потом присмотревшись ,к ним по внимательней понял, что у тебя Шизофрения.
Надеюсь ты начал лечение. Береги себя, ты ведь ещё так молод , даже скорее юн.
+4
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AF007
Ответ Великий Алонсо
Не знаю какой рост у этого парня, но наверное тоже метр с кепкой. Высокие и красивые никогда не будут болеть за Месси.
Для идеального дриблинга (плюс ловкость, манёвренность) высокий рост противопоказан. Все три лучших игрока в истории (Месси, Пеле, Марадона) были ниже 1,75. А из двухметровых палок, вроде Погребняка и Роналду, как раз и получаются самые неуклюжие дровосеки
+9
-3
+6
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Cap Obvious
Ответ Великий Алонсо
Не знаю какой рост у этого парня, но наверное тоже метр с кепкой. Высокие и красивые никогда не будут болеть за Месси.
Очередной промах от несчастной девушки, скрывающейся за этим ником.
Его рост 182 (выше того, что считается средним)
+8
-3
+5
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Игорь Климов
Хороший выбор для примера выбрал Глеб Иванов, так как Лео Месси величайший футболист современности.
+8
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Камбоджа Иванов
Ответ Спартакус Москвакус
Последнее предложение в заголовке это шедевр ))
Это хоккеист, потому нормально и логично. Это был бы стеб, если бы он был игроком ФК Торпедо.
+3
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Великий Алонсо
Комментарий скрыт
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-17
-13
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