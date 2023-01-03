Ларионов об игре защитников «Торпедо»: «Иванов отдал пас Джорджу Мишарину – это было что-то необыкновенное. Видел такое только во времена Русской пятерки»
Игорь Ларионов рассказал, что игра защитников «Торпедо» напомнила ему действия «Русской пятерки».
Об этом главный тренер нижегородской команды сказал после матча с «Сочи» (5:2).
«Был матч недавно, когда у нас два защитника организовали атаку в сторону соперника. Глеб Иванов отдал передачу Джорджу Мишарину.
Это было что‑то необыкновенное. Я такое видел только во времена «Русской пятерки» в «Детройте», когда Фетисов и Константинов выходили «два в один» или «два в ноль». Это все идет из игры в игру.
Мы стараемся всех ребят привлекать именно к комбинационной атаке. Очень рады, что сегодня Антон Сизов забил хороший гол.
Классные моменты были у Богдана Конюшкова, Макса Федотова, практически у всех. Командная игра и командная победа, при которой в атаке были задействованы все наши игроки», – сказал Ларионов.
На Вас вся надежда!