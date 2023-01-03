Ларионов об игре защитников «Торпедо»: «Иванов отдал пас Джорджу Мишарину – это было что-то необыкновенное. Видел такое только во времена Русской пятерки»

Теги Торпедо Георгий Мишарин Игорь Ларионов КХЛ Глеб Иванов Антон Сизов Матч ТВ Максим Федотов Богдан Конюшков Хоккей

Игорь Ларионов рассказал, что игра защитников «Торпедо» напомнила ему действия «Русской пятерки».

Об этом главный тренер нижегородской команды сказал после матча с «Сочи» (5:2).

«Был матч недавно, когда у нас два защитника организовали атаку в сторону соперника. Глеб Иванов отдал передачу Джорджу Мишарину.

Это было что‑то необыкновенное. Я такое видел только во времена «Русской пятерки» в «Детройте», когда Фетисов и Константинов выходили «два в один» или «два в ноль». Это все идет из игры в игру.

Мы стараемся всех ребят привлекать именно к комбинационной атаке. Очень рады, что сегодня Антон Сизов забил хороший гол.

Классные моменты были у Богдана Конюшкова, Макса Федотова, практически у всех. Командная игра и командная победа, при которой в атаке были задействованы все наши игроки», – сказал Ларионов.

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2 комментария

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Игорь Мастеров
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Просто красавцы парни.
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ni
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Вперёд, Торпедо!
На Вас вся надежда!
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