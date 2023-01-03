Ларионов об игре защитников «Торпедо»: «Иванов отдал пас Джорджу Мишарину – это было что-то необыкновенное. Видел такое только во времена Русской пятерки»

рассказал, что игра защитников « » напомнила ему действия «Русской пятерки».

Об этом главный тренер нижегородской команды сказал после матча с «Сочи» (5:2).

«Был матч недавно, когда у нас два защитника организовали атаку в сторону соперника. Глеб Иванов отдал передачу Джорджу Мишарину.

Это было что‑то необыкновенное. Я такое видел только во времена «Русской пятерки» в «Детройте», когда Фетисов и Константинов выходили «два в один» или «два в ноль». Это все идет из игры в игру.

Мы стараемся всех ребят привлекать именно к комбинационной атаке. Очень рады, что сегодня забил хороший гол.

Классные моменты были у , , практически у всех. Командная игра и командная победа, при которой в атаке были задействованы все наши игроки», – сказал Ларионов.