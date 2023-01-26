«Жизнь без сахара – это, возможно, правильно. Верю Ларионову, но могу съесть шоколадку, фастфуд не употребляю». Защитник «Торпедо» Иванов о еде

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Глеб Иванов Хоккей

Глеб Иванов высказался о своем отношении к употреблению сахара.

Игорь Ларионов против употребления игроками сахара и фастфуда. Вам тяжело без этого?

– Я считаю, что жизнь без сахара для спортсмена – это, возможно, правильно. Верю Игорю Николаевичу, но мне без сахара сложно.

Бывают дни, когда я могу съесть шоколадку с чаем, но фастфуд уже давно не употребляю, не интересует эта еда.

По поводу газировок – есть минеральная вода. Почему нет? – сказал 19-летний защитник «Торпедо».

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2 комментария

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Матроскин52
Здоровое питание для молодых игроков- это здорово!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Князев
Молодец.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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