Кугрышев о 1-м месте «Лады»: «Возможно, для кого-то сенсация. Впереди еще много матчей. У нас полный стадион, он дает нам дополнительную энергию»

Дмитрий Кугрышев высказался после победы «Лады» над «Адмиралом» (3:1).

– Очередной тяжелый матч с «Адмиралом». Во Владивостоке были похожие игры, одинаковые сценарии. Сегодня приходилось очень много терпеть всем – и нам, и «Адмиралу». Наверное, мы перетерпели.

– «Лада» первая в КХЛ – это сенсация? В чем сила команды?

– Возможно, для кого-то да. Я не хочу акцентировать внимание на том, что мы идем на первом месте. Еще много матчей впереди и нам предстоит долгий путь, стараемся идти от игры к игре. У нас полный стадион, он дает нам дополнительную энергию. Спасибо болельщикам. Каждый вечер полные трибуны, это дорогого стоит.

– Есть ли понимание, что на вас теперь будут настраиваться как на лидеров?

– Сейчас такой чемпионат, что все команды друг на друга настраиваются одинаково. Посмотрите, на каком месте «Адмирал» идет, и вы видели, какая была игра.

– Если выделять один основной компонент игры, требующий улучшения, то что бы назвал?

– Большинство. Это наша проблема с начала сезона. Это наша дополнительная штука, которая может нам помогать выигрывать матчи, – сказал форвард «Лады».