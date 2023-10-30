Тамбиев о плотном календаре «Лады» после 1:3: «А мы из Владивостока летели! Не обращаем внимания на эти вещи. Равный матч с равными возможностями»

Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Лады» (1:3).

«Равный матч с равными возможностями. Игра шла до ошибки. У нас таких игр было много. Допускаем ошибки, соперник нас наказывает, мы не успеваем отыграться. Но содержание игры мы, в принципе, понравилось, играли неплохо.

У нас много молодых игроков, которые развиваются, совершенствуются, прогрессируют. Им нужно немножко времени, все придет.

У «Лады» плотный календарь? А мы из Владивостока летели! Не обращаем внимание на эти вещи. Четыре игры с «Ладой» сыграли? Нормальные, боевые матчи.

В Тольятти сказалось исполнительское мастерство «Лады». У Космачука был один момент — он положил. Мы с двух-трех метров в ворота не попадаем», – сказал тренер «Адмирала».