Тамбиев о плотном календаре «Лады» после 1:3: «А мы из Владивостока летели! Не обращаем внимания на эти вещи. Равный матч с равными возможностями»

Теги Лада КХЛ Леонид Тамбиев Скотт Космачук Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Лады» (1:3).

«Равный матч с равными возможностями. Игра шла до ошибки. У нас таких игр было много. Допускаем ошибки, соперник нас наказывает, мы не успеваем отыграться. Но содержание игры мы, в принципе, понравилось, играли неплохо.

У нас много молодых игроков, которые развиваются, совершенствуются, прогрессируют. Им нужно немножко времени, все придет.

У «Лады» плотный календарь? А мы из Владивостока летели! Не обращаем внимание на эти вещи. Четыре игры с «Ладой» сыграли? Нормальные, боевые матчи.

В Тольятти сказалось исполнительское мастерство «Лады». У Космачука был один момент — он положил. Мы с двух-трех метров в ворота не попадаем», – сказал тренер «Адмирала».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий