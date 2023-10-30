Гендиректор «Лады» о лидерстве в таблице: «Это заслуженное наше место. Нельзя сказать, что это случайность»

Гендиректор «Лады» объяснил лидерство команды в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Лада» идет на 1-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 35 очков в 27 играх.

«Мы рады этому, это заслуженное наше место. Всех удивляет, почему мы так играем и почему такой результат, но мы работаем, тренеры работают, настраивают ребят.

Нельзя сказать, что это случайность, так как можно случайно победить в трех-четырех играх. Мы считаем, что побеждаем заслуженно, ребята выкладываются, у нас травмированных много, потому что много шайб ловим. Все закономерно.

Когда я смотрю тренировки и раскатки, то сердце радуется от того, что есть в составе ребята, которые могут сменить кого-то из основы. У нас нормальная здоровая конкуренция.

Думаю, что ближе к закрытию трансферного окна мы сможем кем-то усилиться. У нас селекционеры и спортивный директор поработали над привлечением лимитчиков, так что все нормально и планово», – сказал Александр Чеботарев.