Плющев о КХЛ: «Бросается в глаза большое число овертаймов. Это странно, возникает много вопросов»

Владимир Плющев отметил, что многие матчи КХЛ завершаются в овертаймах.

– Вам какая-то особенность нынешнего сезона в КХЛ бросается в глаза? Много говорят про возросшую конкуренцию и непредсказуемость результатов.

– Конкуренция, может, и возросла, непредсказуемых матчей стало больше. Но к мастерству игроков все это не имеет отношения. Конкуренцию и мастерство нельзя рассматривать в одной канве.

А то, что бросается в глаза в этом сезоне, – очень большое количество матчей, которые выигрываются в овертайме. Это для меня странно. Я тут посмотрел статистику – кто побеждал в овертайме, кто проигрывал в овертайме, получая свои очки, и был в недоумении, честно говоря. Здесь возникает много вопросов.

– Это тоже можно объяснить конкуренцией?

– Я вам еще раз повторяю: здесь возникает очень много вопросов, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.