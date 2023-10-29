Плющев о КХЛ: «Бросается в глаза большое число овертаймов. Это странно, возникает много вопросов»

Теги Владимир Плющев КХЛ Хоккей

Владимир Плющев отметил, что многие матчи КХЛ завершаются в овертаймах.

– Вам какая-то особенность нынешнего сезона в КХЛ бросается в глаза? Много говорят про возросшую конкуренцию и непредсказуемость результатов.

– Конкуренция, может, и возросла, непредсказуемых матчей стало больше. Но к мастерству игроков все это не имеет отношения. Конкуренцию и мастерство нельзя рассматривать в одной канве.

А то, что бросается в глаза в этом сезоне, – очень большое количество матчей, которые выигрываются в овертайме. Это для меня странно. Я тут посмотрел статистику – кто побеждал в овертайме, кто проигрывал в овертайме, получая свои очки, и был в недоумении, честно говоря. Здесь возникает много вопросов.

– Это тоже можно объяснить конкуренцией?

– Я вам еще раз повторяю: здесь возникает очень много вопросов, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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1 комментарий

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heivani
Странно то,почему двухочковую систему сделали.Куда логичнее была бы трёх за выигрыш в основное время.
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