Плющев о СКА: «Команда на раз-два не делается, продолжается селекционная работа. Тренеры ищут оптимальный состав»

Теги СКА Владимир Плющев КХЛ Хоккей

Владимир Плющев оценил игру СКА в сезоне КХЛ.

– Проблемы СКА понятны. Команда – фактически новая, до сих продолжается селекционная работа.

Тренеры ищут оптимальный состав, новые сочетания. Команда на раз-два не делается.

Новых игроков, если он классные, надо объединить пониманием, чего от них хотят, подстроить под единую схему.

Тем более они – опытные, со своим видением игры. Команду еще будет лихорадить. Но время для того, чтоб создать новый коллектив, у тренеров еще есть.

– Уместно ли ставить вопрос о попадании СКА в плей-офф? Это первый такой сезон за последнее время, когда команда по результатам балансирует на грани первой восьмерки.

– В том, что СКА будет в восьмерке, я даже не сомневаюсь. При любых раскладах.

У нас ни на Востоке, ни на Западе ничего не поменялось в плане участников плей-офф. Меняется только их расстановка в турнирной таблице.

Есть «подвал», который останется, есть те, кого принято причислять к фаворитам.

СКА тоже попадет в плей-офф. Другой вопрос, в какой форме и сумеют ли тренеры создать команду, способную решать там большие задачи, – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

5 комментариев

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den70
Ни слова о том, что у команды тренер из цирка.
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Матроскин52
Искать оптимальный состав сборной талантов России это прикольно! Это как в старые времена- кручу, верчу, обмануть хочу…
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Web_kz
Работа нужна, да?
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5kywn5cddd
Эти челы по-любому на подсосе у Ромы) ппц позорище все таки😂
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Radik_2.0
плюс ко всему не стоит забывать, что ска единственная команда в лиге, которая постоянно летает.
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