Владимир Плющев выразил соболезнования в связи со смертью Адама Джонсона.

Экс-форвард «Питтсбурга» погиб в результате удара лезвием конька по горлу в матче британской лиги.

«Конечно, это ужасная трагедия, которая лишний раз показывает, что хоккей – это очень контактный вид спорта. В нем могут происходить подобные случаи. К сожалению, не всегда их можно предотвратить.

На моей памяти было два случая. Один, когда я был в юниорской сборной СССР, мальчишке из рижского «Динамо» коньком попали в глаз и перевернули хрусталик. Он был перспективным защитником, но продолжить карьеру на высоком уровне после этого не сумел.

Второй случай произошел с Юрием Ивановичем Моисеевым – он упал на пятачке и наткнулся на конек вратаря, который повредил ему сонную артерию. Одного миллиметра не хватило, чтобы она оказалась перерезана. Такие случаи происходят.

Был великолепный чешский вратарь Владимир Дзурилла, с которым я пересекался, когда они к нам приезжали. Ему тоже по шее проехались коньками со стороны спины. Травма была тяжелейшая, но с той стороны нет таких артерий, как с лицевой стороны. Поэтому столь трагических последствий не было.

В моей тренерской практике, к счастью, такого не было. Были травмы, но они не имели столь трагических последствий.

Сказать мне тут больше нечего, кроме как принести родственникам Джонсона соболезнования, которые они, наверное, не услышат за океаном», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.