Плющев о дебюте Воронкова в НХЛ: «Зрители хотят смотреть на мастерство игроков, а не драки. Бои без правил – месиво хорошее, но это не хоккей»

Владимир Плющев высказался о дебюте Дмитрия Воронкова в НХЛ.

23-летний форвард « » сделал результативную передачу в матче с «Монреалем» (3:4 ОТ) и набрал 9 минут штрафа, отметившись дракой.

«Его где-то отправляли в АХЛ, не мог сразу адаптироваться к системе и требованиям «Коламбуса» для его игроков. Он сыграл достаточно неплохо в своем дебютном матче.

Это говорит о том, что он рвется и хочет завоевать место в составе. А драка… Считаю, что зрители хотят смотреть на мастерство игроков, а не драки. Вот идут бои без правил – месиво хорошее, конечно, но это не хоккей.

Можно ему только пожелать, чтобы он не только отдавал, но и забивал», – считает заслуженный тренер России.

Драка, ассист, много удалений – так Воронков ворвался в НХЛ