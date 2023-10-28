Плющев о дебюте Воронкова в НХЛ: «Зрители хотят смотреть на мастерство игроков, а не драки. Бои без правил – месиво хорошее, но это не хоккей»

Теги болельщики драки Коламбус Владимир Плющев НХЛ АХЛ MMA Дмитрий Воронков Хоккей

Владимир Плющев высказался о дебюте Дмитрия Воронкова в НХЛ.

23-летний форвард «Коламбуса» сделал результативную передачу в матче с «Монреалем» (3:4 ОТ) и набрал 9 минут штрафа, отметившись дракой. 

«Его где-то отправляли в АХЛ, не мог сразу адаптироваться к системе и требованиям «Коламбуса» для его игроков. Он сыграл достаточно неплохо в своем дебютном матче.

Это говорит о том, что он рвется и хочет завоевать место в составе. А драка… Считаю, что зрители хотят смотреть на мастерство игроков, а не драки. Вот идут бои без правил – месиво хорошее, конечно, но это не хоккей.

Можно ему только пожелать, чтобы он не только отдавал, но и забивал», – считает заслуженный тренер России. 

Драка, ассист, много удалений – так Воронков ворвался в НХЛ

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1 комментарий

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Иван Иванов
Любят все эти плющевы и прочие лизоблюды решать за зрителей, что им нужно.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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