Мелош об отличиях между КХЛ и НХЛ: «Из-за разницы площадок есть различия в тактических расположениях игроков на льду. Нужно привыкнуть»

Теги Салават Юлаев НХЛ КХЛ Динамо Николас Мелош Хоккей

Николас Мелош высказался после матча против «Динамо» (1:2).

Это была первая игра Мелоша за «Салават Юлаев».

– Это не тот результат, который мы ожидали. С каждой новой сменой я чувствовал себя лучше и лучше. К сожалению, мы допустили много удалений, чем и воспользовался соперник.

– Что скажете о разнице в игре в КХЛ и североамериканских лигах?

– Площадка намного больше, так что нужно немного привыкнуть. В КХЛ выступают отличные игроки с хорошими навыками. Сегодня встречались две классные команды, это был отличный матч.

– Что скажете об игре «Динамо»?

– В «Динамо» много мастеров, соперник хорошо двигал шайбу в большинстве, может быть, поэтому они и смогли сегодня одержать победу.

– Как себя чувствуете после сложного перелета? Как оцените свою игру?

– Поначалу мне не хватало скорости, но в течение игры я привыкал. Конечно, необходимо больше потренироваться с командой и войти в игровой ритм.

– Система игры отличается от стиля, что клубы показывают в НХЛ?

– Из-за разницы площадок есть различия в тактических расположениях игроков на льду – необходимо плотнее играть в центре. Думаю, нужно просто привыкнуть.

– Как вам сегодня поддержка уфимских болельщиков?

– Просто невероятно! Они гнали нас вперед и заряжали энергией – было очень круто! С нетерпением жду следующего матча, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Николас Мелош.

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