«Салават» проиграл 12:39 «Динамо» по вбрасываниям. У Хмелевски 6 из 19, у Ефремова – 2 из 13, Уил выиграл 12 из 13

Теги Салават Юлаев Илья Каблуков КХЛ Эрик О′Делл Динамо Джордан Уил Артем Ильенко Владислав Ефремов Владислав Михайлов Саша Хмелевски Артем Пименов Матвей Гуськов Хоккей

«Салават Юлаев» уступил «Динамо» по статистике выигранных вбрасываний.

Команда тренера Виктора Козлова проиграла со счетом 1:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Хоккеисты уфимского клуба уступили сопернику со счетом 12:39 по вбрасываниям.

В составе «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски выиграл 6 из 19 вбрасываний, Матвей Гуськов – 3 из 8, Владислав Ефремов – 2 из 12, Артем Пименов – 1 из 8.

В составе «Динамо» Джордан Уил выиграл 12 из 13 вбрасываний, Эрик О′Делл – 12 из 17, Илья Каблуков – 8 из 9, Артем Ильенко – 3 из 6, Владислав Михайлов – 4 из 4.

4 комментария

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Machine Head
Справедливости ради , Динамо было ближе к победе . Волшебные спасения Самонова очень помогли Салавату Юлаеву. Ну и в целом Салават Юлаев играл очень самоотверженно и качественно. Тяжелая рабочая победа. Салавату Юлаеву не за что стыдится - на поле отдали все силы. Удачи в следующих матчах.
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Владимир Никаноров
С победой Динамо Москва!Такая Победа дорогого стоит! Салават тоже молодцы!
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ECB
Динамо с победой, молодцы !!!
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Рустам Рустам
Нам такой хоккей 🏒 не нужен....
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