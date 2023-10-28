«Салават» проиграл 12:39 «Динамо» по вбрасываниям. У Хмелевски 6 из 19, у Ефремова – 2 из 13, Уил выиграл 12 из 13

«Салават Юлаев» уступил «Динамо» по статистике выигранных вбрасываний.

Команда тренера Виктора Козлова проиграла со счетом 1:2 в игре Фонбет чемпионата .

Хоккеисты уфимского клуба уступили сопернику со счетом 12:39 по вбрасываниям.

В составе « » выиграл 6 из 19 вбрасываний, – 3 из 8, – 2 из 12, – 1 из 8.

В составе « » выиграл 12 из 13 вбрасываний, – 12 из 17, – 8 из 9, Артем Ильенко – 3 из 6, Владислав Михайлов – 4 из 4.