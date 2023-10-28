Виктор Козлов: «Салават» нафеерил с «Витязем» – и получается спад по голам. Против «Динамо» сказалась пятая игра через день. Проблема в большинстве – не тактическая»

Виктор Козлов объяснил поражение от «Динамо».

« » проиграл со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата .

– Не самый лучший матч провели. Целостности игры не было из-за удалений.

Могло быть лучше. При «5 на 5» контролировали шайбу, создавали моменты, прессинговали, но из-за удалений был рваный ритм. Ребята, которые играют в меньшинстве, сидели.

А потом они получали большой объем работы и уже лидеры сидели и холодными ждали.

Много брака было в передачах, решения принимали не совсем правильные. Думаю, что сказалась поездка – пять игр через день с перелетами.

– Куда пропала результативность?

– Надо быть агрессивнее. Опять же не хватает свежести, чтобы туда полезть.

После «Витязя», где мы нафеерили, получается спад в плане голов. Моменты есть, но пока в концовке не хватает хладнокровия.

– Как прокомментируете провал на вбрасываниях?

– Особенно в большинстве это было важно. Эрик О′Делл хорошо играет на вбрасывании. Ребятам было тяжело входить в зону.

– Проблема большинства техническая или тактическая?

– Не думаю, что тактическая. Проблема в хладнокровии и принятии решений.

– Каким был план на игру в атаке?

– Мы всегда стареемся найти игрока в середине.

Был хороший контроль, но из-за рваного ритма не было целостности игры, где ребята чувствовали шайбу и друг друга, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» .