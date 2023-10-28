Виктор Козлов: «Салават» нафеерил с «Витязем» – и получается спад по голам. Против «Динамо» сказалась пятая игра через день. Проблема в большинстве – не тактическая»
Виктор Козлов объяснил поражение от «Динамо».
«Салават Юлаев» проиграл со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Не самый лучший матч провели. Целостности игры не было из-за удалений.
Могло быть лучше. При «5 на 5» контролировали шайбу, создавали моменты, прессинговали, но из-за удалений был рваный ритм. Ребята, которые играют в меньшинстве, сидели.
А потом они получали большой объем работы и уже лидеры сидели и холодными ждали.
Много брака было в передачах, решения принимали не совсем правильные. Думаю, что сказалась поездка – пять игр через день с перелетами.
– Куда пропала результативность?
– Надо быть агрессивнее. Опять же не хватает свежести, чтобы туда полезть.
После «Витязя», где мы нафеерили, получается спад в плане голов. Моменты есть, но пока в концовке не хватает хладнокровия.
– Как прокомментируете провал на вбрасываниях?
– Особенно в большинстве это было важно. Эрик О′Делл хорошо играет на вбрасывании. Ребятам было тяжело входить в зону.
– Проблема большинства техническая или тактическая?
– Не думаю, что тактическая. Проблема в хладнокровии и принятии решений.
– Каким был план на игру в атаке?
– Мы всегда стареемся найти игрока в середине.
Был хороший контроль, но из-за рваного ритма не было целостности игры, где ребята чувствовали шайбу и друг друга, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
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