У «Салавата» 0 из 10 в большинстве в двух последних играх. Против «Динамо» – 0 из 8

«Салават Юлаев» ни разу не забил в большинстве в игре с «Динамо».

Команда тренера проиграла со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата .

В этой игре уфимский клуб имел восемь попыток для реализации большинства, но не использовал ни одной.

Более того, команда четыре минуты подряд играла в большинстве в начале третьего периода, но не реализовала эту возможность.

«Салават Юлаев» не использовал две попытки при игре в большинстве в прошлом матче против «Авангарда» (0:1). Таким образом, у команды ни одной реализации из десяти попыток в двух последних играх.

Перед игрой с « » « » находился на четвертом месте по проценту реализации большинства в лиге.