У «Салавата» 0 из 10 в большинстве в двух последних играх. Против «Динамо» – 0 из 8

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Динамо Хоккей

«Салават Юлаев» ни разу не забил в большинстве в игре с «Динамо».

Команда тренера Виктора Козлова проиграла со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В этой игре уфимский клуб имел восемь попыток для реализации большинства, но не использовал ни одной.

Более того, команда четыре минуты подряд играла в большинстве в начале третьего периода, но не реализовала эту возможность.

«Салават Юлаев» не использовал две попытки при игре в большинстве в прошлом матче против «Авангарда» (0:1). Таким образом, у команды ни одной реализации из десяти попыток в двух последних играх.

Перед игрой с «Динамо» «Салават Юлаев» находился на четвертом месте по проценту реализации большинства в лиге.

12 комментариев

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Павел
Кольцов,на выход !!! Или сам выходи на реализацию большинства !!!
(извините,накипело) 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+7
0
+7
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Алекс
Кольцов в конце концов. Будь мужиком , уйди..
+5
0
+5
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Baik15
гнать надо Кольцова
+4
0
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Фирдаус Ахметгареев
Ответ Baik15
гнать надо Кольцова
Или пусть сам выходит на реализацию.
+2
0
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Финират
обменяйте панина
+1
0
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Виталий Макеев
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САЛАВАТУ СПАСИБО ЗА ИГУ. ДУМАЮ НЕНУЖНО РАСТРАИВАТЬСЯ, ВСЕ ИГРЫВПЕРЕДИ. ДИНАМО С ПОБЕДОЙ.
+1
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Сода-Салават
Да. мало пропускаем, но и не забиваем. У меня впечатление, что после игры с Витязем до сих пор какая то эйфория осталась, легко не будет - Динамо спокойно, методично уничтожало СЮ, игра на мастерстве...Одного Сучкова сегодня можно отметить, даже Кулемин, хоть и забил гол - чудил. Ну и конечно Самонов молодчик(голов могло быть и больше). Вбрасывания - просто поражает статистика, большинство - молчу, на Хафизуллине держится весь креатив, но это явно не тот игрок...ТШ могли бы на последнем удалении выпустить шестого полевого, я думаю никто, даже если бы пропустили, камень в огород не кинул бы, риск - благородное дело. Где Ливо, история повторяется что-ли?
+1
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Фирдаус Ахметгареев
Ответ Финират
обменяйте панина
На счёт Панина согласен 100процентов.
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Radik_2.0
там по моему 16 попыток реализовать лишнего подряд уже, в 6 играх, если я ничего не путаю
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rustam akhmetyanov
Поторы минуты расставляются в большинстве,потом не знают что делать и теряют шайбу. В этом весь Кольцов.
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amurseff03
Ответ Baik15
гнать надо Кольцова
Там весь ТШ надо выгнать.
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Рустам Рустам
Ответ Сода-Салават
Да. мало пропускаем, но и не забиваем. У меня впечатление, что после игры с Витязем до сих пор какая то эйфория осталась, легко не будет - Динамо спокойно, методично уничтожало СЮ, игра на мастерстве...Одного Сучкова сегодня можно отметить, даже Кулемин, хоть и забил гол - чудил. Ну и конечно Самонов молодчик(голов могло быть и больше). Вбрасывания - просто поражает статистика, большинство - молчу, на Хафизуллине держится весь креатив, но это явно не тот игрок...ТШ могли бы на последнем удалении выпустить шестого полевого, я думаю никто, даже если бы пропустили, камень в огород не кинул бы, риск - благородное дело. Где Ливо, история повторяется что-ли?
Диво на удалёнке...Пьет кумыс, медом закусывает... бабки капают...лепота....
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