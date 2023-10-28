У «Салавата» 0 из 10 в большинстве в двух последних играх. Против «Динамо» – 0 из 8
«Салават Юлаев» ни разу не забил в большинстве в игре с «Динамо».
Команда тренера Виктора Козлова проиграла со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В этой игре уфимский клуб имел восемь попыток для реализации большинства, но не использовал ни одной.
Более того, команда четыре минуты подряд играла в большинстве в начале третьего периода, но не реализовала эту возможность.
«Салават Юлаев» не использовал две попытки при игре в большинстве в прошлом матче против «Авангарда» (0:1). Таким образом, у команды ни одной реализации из десяти попыток в двух последних играх.
Перед игрой с «Динамо» «Салават Юлаев» находился на четвертом месте по проценту реализации большинства в лиге.
(извините,накипело) 🤦♂️🤦♂️🤦♂️