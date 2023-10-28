Овечкин в 57-й раз за карьеру в НХЛ набрал очки в 5+ играх подряд. Рекорд среди действующих игроков у Малкина – 58 серий
Александр Овечкин в 57-й раз за карьеру в НХЛ набрал очки в 5+ матчах подряд.
Сегодня капитан «Вашингтона» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:2 Б).
Россиянин продлил результативную серию (2+4) в чемпионате НХЛ до 5 игр, всего в сезоне он провел 7 матчей.
Серия из 5 или более игр с очками стала 57-й для Овечкина за карьеру в НХЛ. Среди действующих игроков больше таких серий только у Евгения Малкина из «Питтсбурга» (58).
У Овечкина отняли гол из-за очень спорного офсайда, но остался классный пас в большинстве. «Вашингтон» поднимается со дна
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