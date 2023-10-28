Овечкин в 57-й раз за карьеру в НХЛ набрал очки в 5+ играх подряд. Рекорд среди действующих игроков у Малкина – 58 серий

Александр Овечкин в 57-й раз за карьеру в НХЛ набрал очки в 5+ матчах подряд.

Сегодня капитан « » отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (3:2 Б).

Россиянин продлил результативную серию (2+4) в чемпионате НХЛ до 5 игр, всего в сезоне он провел 7 матчей.

Серия из 5 или более игр с очками стала 57-й для за карьеру в НХЛ. Среди действующих игроков больше таких серий только у из « » (58).

У Овечкина отняли гол из-за очень спорного офсайда, но остался классный пас в большинстве. «Вашингтон» поднимается со дна