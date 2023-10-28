Овечкин в 57-й раз за карьеру в НХЛ набрал очки в 5+ играх подряд. Рекорд среди действующих игроков у Малкина – 58 серий

Теги Питтсбург Вашингтон Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин в 57-й раз за карьеру в НХЛ набрал очки в 5+ матчах подряд.

Сегодня капитан «Вашингтона» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:2 Б). 

Россиянин продлил результативную серию (2+4) в чемпионате НХЛ до 5 игр, всего в сезоне он провел 7 матчей. 

Серия из 5 или более игр с очками стала 57-й для Овечкина за карьеру в НХЛ. Среди действующих игроков больше таких серий только у Евгения Малкина из «Питтсбурга» (58). 

У Овечкина отняли гол из-за очень спорного офсайда, но остался классный пас в большинстве. «Вашингтон» поднимается со дна

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2 комментария

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e1ther - e1ther
было бы не плохо и третьего указать)
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pavelrytov@icloud.com
Великие
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