Каменский об игре Овечкина: «Человек же не машина. Сейчас только начало сезона, так бывает, нормальное явление. Как он был бомбардиром, так и будет»

Валерий Каменский высказался об игре Александра Овечкина на старте сезона НХЛ.

В 3 матчах нападающий сделал 1 результативную передачу.

– Почему Александр Овечкин так вкатывается в сезон?

– Дайте ему играть спокойно. Человек же не машина. Ему не надо никому ничего доказывать, он всем уже все доказал. Сейчас только начало сезона, так бывает. Нормальное явление. Как он был бомбардиром, так и будет. Одним из лучших, если не лучшим.

– Дело не в том, что партнеры Александра по команде слабоваты и не могут создать для него условия?

– Это надо смотреть по сезону. Команда сыгрывается. Соперники могут быть неудобные пока. Анализ делается после сезона. А что сейчас? 2-3 игры сыграли, а еще играть 80 – это ничего не значит. Все будет нормально.

У Малкина хороший старт. Но это же люди, а не машины. Дай Бог, чтобы они забивали, а мы будем радоваться за них. Хочется пожелать им, чтобы травм было поменьше здоровья побольше. А играть они умеют. Великие люди в хоккее. Весь мир их знает, – сказал олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.