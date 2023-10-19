Каменский об игре Овечкина: «Человек же не машина. Сейчас только начало сезона, так бывает, нормальное явление. Как он был бомбардиром, так и будет»

Теги Питтсбург Вашингтон Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Валерий Каменский Хоккей

Валерий Каменский высказался об игре Александра Овечкина на старте сезона НХЛ.

В 3 матчах нападающий сделал 1 результативную передачу.

– Почему Александр Овечкин так вкатывается в сезон?

– Дайте ему играть спокойно. Человек же не машина. Ему не надо никому ничего доказывать, он всем уже все доказал. Сейчас только начало сезона, так бывает. Нормальное явление. Как он был бомбардиром, так и будет. Одним из лучших, если не лучшим.

– Дело не в том, что партнеры Александра по команде слабоваты и не могут создать для него условия?

– Это надо смотреть по сезону. Команда сыгрывается. Соперники могут быть неудобные пока. Анализ делается после сезона. А что сейчас? 2-3 игры сыграли, а еще играть 80 – это ничего не значит. Все будет нормально.

У Малкина хороший старт. Но это же люди, а не машины. Дай Бог, чтобы они забивали, а мы будем радоваться за них. Хочется пожелать им, чтобы травм было поменьше здоровья побольше. А играть они умеют. Великие люди в хоккее. Весь мир их знает, – сказал олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

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7 комментариев

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jigga
Тусить меньше надо...
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Стеф Курри
Ответ Bartez1986
да не, Валерий, местные эксперты недовольны, что в 38 лет человек не носится как угорелый, не забивает по 3 гола и так далее. называют второго снайпера в истории толстым, никчемным, бесполезным и так далее. нет чтоб команду на себе тащить. а так, проваливается только он, остальные же прекрасно играют
Сову на глобус натягиваешь. Тем более фанатики Овечкина сами ему тут в межсезонье напрогнозировали 40-50 шайб, а теперь у них классная переобувочка в стиле: "Ой, помолчите, местные эксперты! Ему 38, что вы хотите? И вообще вся команда не очень, не один Саша виноват!"
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Mebius
Давно спортсру начал удалять комментарии?
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Bartez1986
Ответ Стеф Курри
Сову на глобус натягиваешь. Тем более фанатики Овечкина сами ему тут в межсезонье напрогнозировали 40-50 шайб, а теперь у них классная переобувочка в стиле: "Ой, помолчите, местные эксперты! Ему 38, что вы хотите? И вообще вся команда не очень, не один Саша виноват!"
в чем я переобулся? хотя я и не предсказывал. статистику по сезону подождем, там и поговорим. 3 игры - не показатель. а если что, Вашингтон действительно играет плохо. и это далеко не только Овечкина проблема
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seppblatter@mail.ru
Да бог с ними, с шайбами. Главное чтобы не бросил деятельность на посту основателя плештим: уплата налогов в бюджет США и поддержка вашингтонских производителей еды.
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