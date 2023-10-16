Величкин об Овечкине и Малкине: «Нельзя сравнивать легковой автомобиль и трактор. Это несравнимые ребята. Один скрипач, другой – пианист»

Теги Питтсбург Вашингтон Геннадий Величкин Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Геннадий Величкин оценил выступление Евгения Малкина на старте сезона НХЛ.

В первых 3 играх сезона 37-летний нападающий «Питтсбурга» набрал 6 (2+4) очков.

«Я ждал такого старта от Малкина. Несколько лет подряд он очень тяжело залечивал травмы, потом тяжелое восстановление. У него талант от Бога и невероятное мастерство. Его самодисциплина должна была перебороть все неудачи.

Может ли Малкин побороться за лучшего бомбардира регулярки в новом сезоне? Я не могу сказать по-другому, конечно, да (смеется). Хочется, чтобы избежал травм, и все у него получится. Он может легко зайти в топ-3 лучших бомбардиров НХЛ.

Опередит ли его Овечкин? (смеется). Их нельзя сравнивать. Нельзя сравнивать легковой автомобиль и трактор. Для посева лучше трактор, а для езды – машина. Кто из них машина? Это несравнимые ребята. Один скрипач, другой – пианист. Невозможно сравнить, кто лучше на скрипке играет или на рояле, вот так и у них», – сказал бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин

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4 комментария

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Caniball
Женя - более талантлив, но очень травматичный.
Саша - стальное здоровье, трудолюбие и лучший бросок в мире за последние 20 лет как минимум.
+6
-3
+3
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Mephi027
Мастер эпитетов

По полям, по полям, синий трактор едет к нам...
+3
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Дэннис Молинарев
У самого Величкина тоже талант, может получить деньги на новый Мерседес и купить в итоге Б/У трактор
+2
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MaHgApuH
Тонко
0
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