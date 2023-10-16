Величкин об Овечкине и Малкине: «Нельзя сравнивать легковой автомобиль и трактор. Это несравнимые ребята. Один скрипач, другой – пианист»

Геннадий Величкин оценил выступление Евгения Малкина на старте сезона НХЛ.

В первых 3 играх сезона 37-летний нападающий « » набрал 6 (2+4) очков.

«Я ждал такого старта от . Несколько лет подряд он очень тяжело залечивал травмы, потом тяжелое восстановление. У него талант от Бога и невероятное мастерство. Его самодисциплина должна была перебороть все неудачи.

Может ли Малкин побороться за лучшего бомбардира регулярки в новом сезоне? Я не могу сказать по-другому, конечно, да (смеется). Хочется, чтобы избежал травм, и все у него получится. Он может легко зайти в топ-3 лучших бомбардиров .

Опередит ли его ? (смеется). Их нельзя сравнивать. Нельзя сравнивать легковой автомобиль и трактор. Для посева лучше трактор, а для езды – машина. Кто из них машина? Это несравнимые ребята. Один скрипач, другой – пианист. Невозможно сравнить, кто лучше на скрипке играет или на рояле, вот так и у них», – сказал бывший вице-президент «Металлурга»

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