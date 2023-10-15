«Малкину не оказывают должного внимания из-за шумихи вокруг погони Овечкина за Гретцки. Евгений по-прежнему в состоянии решать многие задачи». Плющев о форварде «Питтсбурга»

Теги Питтсбург Вашингтон Владимир Плющев Евгений Малкин Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Владимир Плющев считает, что Евгений Малкин незаслуженно обделен вниманием.

«На мой взгляд, с учетом всех достижений и рекордов Евгения ему не оказывают должного внимания из-за возросшего пиара и шумихи в СМИ вокруг погони Овечкина за рекордом Гретцки. Пресса в России и США одинаково часто об этом пишет и подогревает интерес к этому событию.

По этим причинам Малкина и упустили из виду, хотя он по-прежнему в состоянии решать многие задачи в хоккее. В любом случае считаю это проблемами исключительно тех, кто его не замечает», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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8 комментариев

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Maxim Shumov
Так ему всю карьеру должного внимания не оказывают))
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Dinamik1
Да не из за.Овечкина и.Гретцки а из за ромы ротенберга.
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Maxim Shumov
Ответ Камбоджа134
Уважаемый Человек Евгений, но 473 это совсем не 800+
У Патрика Руа с голами вообще печально, получается - он совсем никто.
Такая многогранная игра, но некоторые все меряют так - кто больше забил, тот самый сильный
У Лемье шайб тоже меньше, чем у Овечкина, и что теперь?)))
+3
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Artem Ka
Потому что он даже в Питсбурге второй после Кросби. Не было бы его - популярность медийная Жени была бы совсем на другом уровне
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