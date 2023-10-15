«Малкину не оказывают должного внимания из-за шумихи вокруг погони Овечкина за Гретцки. Евгений по-прежнему в состоянии решать многие задачи». Плющев о форварде «Питтсбурга»
Владимир Плющев считает, что Евгений Малкин незаслуженно обделен вниманием.
«На мой взгляд, с учетом всех достижений и рекордов Евгения ему не оказывают должного внимания из-за возросшего пиара и шумихи в СМИ вокруг погони Овечкина за рекордом Гретцки. Пресса в России и США одинаково часто об этом пишет и подогревает интерес к этому событию.
По этим причинам Малкина и упустили из виду, хотя он по-прежнему в состоянии решать многие задачи в хоккее. В любом случае считаю это проблемами исключительно тех, кто его не замечает», – сказал бывший главный тренер сборной России.
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Такая многогранная игра, но некоторые все меряют так - кто больше забил, тот самый сильный
У Лемье шайб тоже меньше, чем у Овечкина, и что теперь?)))