«Малкину не оказывают должного внимания из-за шумихи вокруг погони Овечкина за Гретцки. Евгений по-прежнему в состоянии решать многие задачи». Плющев о форварде «Питтсбурга»

Владимир Плющев считает, что Евгений Малкин незаслуженно обделен вниманием.

«На мой взгляд, с учетом всех достижений и рекордов ему не оказывают должного внимания из-за возросшего пиара и шумихи в СМИ вокруг погони за рекордом . Пресса в России и США одинаково часто об этом пишет и подогревает интерес к этому событию.

По этим причинам Малкина и упустили из виду, хотя он по-прежнему в состоянии решать многие задачи в хоккее. В любом случае считаю это проблемами исключительно тех, кто его не замечает», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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