Василий Каменев: «Толчинского прорвало. Он сделал то, что требует Ротенберг. Команде нужны герои, лидеры. Дай бог, чтобы и другие игроки СКА его поддержали»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Сергей Толчинский Хоккей

Василий Каменев прокомментировал выступление Сергея Толчинского.

Бывший форвард СКА оценил голы Толчинского в матчах с «Локомотивом» и «Куньлунем».

Толчинский и на предсезонном турнире красивую шайбу за СКА забросил, ее крутили по телевизору. У него моменты и раньше были, он старается, вылезает. Притирался в новой команде. Где-то не шло. Надо одну забить – и дальше пойдет.

И вот Толчинского прорвало. Сделал то, что требует тренер СКА Роман Ротенберг. Команде, как говорится, нужны герои, лидеры. Дай бог, чтобы и другие игроки СКА Толчинского поддержали – и те, кому авансы выдавали, и те, кто в НХЛ поиграл.

В команде должны быть люди, способные в трудную минуту повести за собой. Когда матч складывается легко, забивать могут все – и третье, и четвертое звенья. Это придает уверенность всем игрокам. Но в напряженных играх, когда надо переломить, вырвать победу, все решают мастера.

– Техничные игроки не исчезнут из современного хоккея, где на первом плане – командная игра?

– Нет, конечно. В жизни всегда есть место подвигу, как сказал Максим Горький. А подвиг – это что-то неординарное, то, что сделал Толчинский. Пошел в четверых, объехал всех, вратарь не ожидал такого.

Ради таких моментов мы и ходим на хоккей. Не на то, чтобы смотреть, как там месят на пятачке, и потом судьи десять минут разбирают, была ли шайба в воротах. Тут сразу видно, что шайба в воротах.

И все сделано легко, непринужденно, красиво. Такие голы – украшение хоккея, – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев.

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1 комментарий

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Machine Head
Прямо подвиг. С ума сойти. Каменев как из истории своей жизни написал, когда вас динамовцы и армейцы объезжали в советские годы. Что же вы в советские годы подвиги не совершали по Максиму Горького ? А Гордеев из Сибири от своей лицевой объехал всю площадку , сделал перед воротами двух защитников , как детей и забил - тоже подвиг ?
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