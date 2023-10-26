Терещенко о СКА: «Я против такой ротации, но Ротенбергу виднее. Конкуренция должна быть, но не пачками. Грицюку тяжело адаптироваться»

Алексей Терещенко заявил, что против такой ротации состава, как в СКА.

– Гальченюка рассматривали в СКА как явного лидера нападения. Но пока он на эту роль не тянет. Трудности адаптации?

– Пока оценки давать рано. Еще двух месяцев не прошло. Гальченюк – игрок высокого уровня, за плечами у него много матчей в НХЛ.

Если бы больше звездных игроков приезжало к нам из Северной Америки, то это только бы усиливало нашу лигу в плане зрелищности. Ну и молодые ребята на их примере бы росли, учились.

– Грицюк и Толчинский переходили из «Авангарда» как системообразующие игроки, но пока команду за собой не тянут.

– Толчинский – один из лидеров. Да, у него звено было более сыгранное в «Авангарде», но потихонечку он приходит в себя.

Грицюку тяжеловато адаптироваться, это видно. Психологическое давление большое – надо, надо, надо.

Но, думаю, тренеры найдут ему центрального нападающего, с которыми Арсений расцветет новыми красками.

– Как обычно, в последнее время из матча в матч у СКА большая текучка состава. Это проблема для игроков?

– Для кого-то проблема, для кого-то – нет.

Но, чтобы понять, почему так происходит, надо находиться в команде, понимать, что там творится. Роману Борисовичу [Ротенбергу], конечно, виднее, однако лично я против такой ротации. Должна быть конкуренция, абсолютно согласен. Но не пачками.

Не по четыре-пять новых игроков в каждом матче, максимум – одна-две позиции.

– СКА за лето практически поменял команду. За один сезон тренерский штаб может создать боеспособный коллектив?

– Тяжело. Поэтому такие качели у СКА и происходят.

То ничего, то бац – провал…. Я за то, чтобы в команде был баланс: молодости, опытных игроков и среднего возраста.

Вливание молодежи должно происходить правильно и аккуратно, а не искусственно их ставить – они должны вытеснить более опытных хоккеистов, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.