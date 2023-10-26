Терещенко о СКА: «Я против такой ротации, но Ротенбергу виднее. Конкуренция должна быть, но не пачками. Грицюку тяжело адаптироваться»

Теги СКА Алексей Терещенко КХЛ Алекс Гальченюк Роман Ротенберг Сергей Толчинский Арсений Грицюк Хоккей

Алексей Терещенко заявил, что против такой ротации состава, как в СКА.

– Гальченюка рассматривали в СКА как явного лидера нападения. Но пока он на эту роль не тянет. Трудности адаптации?

– Пока оценки давать рано. Еще двух месяцев не прошло. Гальченюк – игрок высокого уровня, за плечами у него много матчей в НХЛ.

Если бы больше звездных игроков приезжало к нам из Северной Америки, то это только бы усиливало нашу лигу в плане зрелищности. Ну и молодые ребята на их примере бы росли, учились.

– Грицюк и Толчинский переходили из «Авангарда» как системообразующие игроки, но пока команду за собой не тянут.

– Толчинский – один из лидеров. Да, у него звено было более сыгранное в «Авангарде», но потихонечку он приходит в себя.

Грицюку тяжеловато адаптироваться, это видно. Психологическое давление большое – надо, надо, надо.

Но, думаю, тренеры найдут ему центрального нападающего, с которыми Арсений расцветет новыми красками.

– Как обычно, в последнее время из матча в матч у СКА большая текучка состава. Это проблема для игроков?

– Для кого-то проблема, для кого-то – нет.

Но, чтобы понять, почему так происходит, надо находиться в команде, понимать, что там творится. Роману Борисовичу [Ротенбергу], конечно, виднее, однако лично я против такой ротации. Должна быть конкуренция, абсолютно согласен. Но не пачками.

Не по четыре-пять новых игроков в каждом матче, максимум – одна-две позиции.

– СКА за лето практически поменял команду. За один сезон тренерский штаб может создать боеспособный коллектив?

– Тяжело. Поэтому такие качели у СКА и происходят.

То ничего, то бац – провал…. Я за то, чтобы в команде был баланс: молодости, опытных игроков и среднего возраста.

Вливание молодежи должно происходить правильно и аккуратно, а не искусственно их ставить – они должны вытеснить более опытных хоккеистов, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

17 комментариев

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Machine Head
Дай Бог Роману Борисовичу двигать свою систему и команду -хамелеон еще двадцать лет. Выдающийся тренер современности. Терещенко ничего не понимает в системе. Меняли и будем менять пачками!
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Ivan Juniorovich
За то у Грицюка есть шансы на первое большинство)))
+8
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Alex Skavrov
Терещенко смотри сначалл 800 матчей НХЛ..не понимает он ротацию)))
+7
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+7
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Elegante
Систему "великого" Йозе никому не понять)))
+7
-2
+5
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sd4fmwrvz8
Приходится пачками , когда в распоряжении около сотни игроков , могёт себе позволить
+3
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+3
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иваныч
Арсений расцветёт, поумнеет и поймёт в какую кабалу он попал, ну как же Петербург, но это важный жизненный опыт.
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tolgol1974
Больше всего по имени отчеству в России называют двух человек -Романа Борисовича и Владимира Васильевича.
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Владимир
Ответ amurseff03
Но ты не тренер СКА. А Роман два сезона два финала конференции, так что тоже не самый слабый спец, как бы его не хэйтили его ненавистники.
Корешков и Зубов до финала конференции их доводили... Так, на всякий случай... А Роман манекен за бортиком... Пиарщик самого себя!!!
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Владимир
Ответ amurseff03
А может наоброт?
Никишин в интервью тогда ясно дал понять, кто чем занимается!!! Ваш Скотти Боумэн только материть умеет, и красивым жестом тайм-аут просить!!! Ничего личного!!!
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Pitbulbest
И Грицюк потихоньку адаптируется, вон дубль в прошлой игре оформил.
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Pitbulbest
Ответ Ivan Juniorovich
За то у Грицюка есть шансы на первое большинство)))
После дубля у Грицюка шансов однозначно станет больше.
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Владимир
Ответ иваныч
Арсений расцветёт, поумнеет и поймёт в какую кабалу он попал, ну как же Петербург, но это важный жизненный опыт.
А в какую кабалу он попал??? В следующем сезоне ни его, ни Толочинского да и Гальчинюка, да и ещё человек 15 в этой команде не будет!! Роман- Пылесос будет засасывать в следующем году новую партию со всех команд!!!)
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Pitbulbest
Ответ tolgol1974
Больше всего по имени отчеству в России называют двух человек -Романа Борисовича и Владимира Васильевича.
Да нет, просто вы этим двоим больше внимания уделяете.
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Владимир
Ответ Pitbulbest
И Грицюк потихоньку адаптируется, вон дубль в прошлой игре оформил.
Гусев в том сезоне вообще лидер всего чемпа по очкам был... Правда в плей-офф спился парень по словам прессы, из-за инфы которую вбросили из команды!!! Стыдобище!!!
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