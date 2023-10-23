Николай Прохоркин: «Питер – тяжелый город, он съедает людей. Речь о дождях, депрессивности, унылых цветах домов. Когда в 16 часов зимой садится солнце, это очень давит на голову»

Теги Сибирь СКА КХЛ Николай Прохоркин Сергей Толчинский Спорт-Экспресс Хоккей

Николай Прохоркин высказался о своем обмене из СКА.

– Когда вас перевели после первого периода двухсторонки СКА в Новогорске из первого звена в пятое...

– Да, я уже сразу все понял, что это мой последний день на «Титанике».

– Как тогда объяснили это решение?

– Предельно просто. Зашел к тренерскому штабу, и мне сказали: «Поможем тебе с обменом. Спасибо за работу». Мы все взрослые люди. Ругаться и обижаться на кого-то нет смысла.

Понимал, что в СКА очень много народу пришло, а у меня очень тяжелый контракт, который не входит в потолок. Наверное, был готов к такому повороту. Когда меня поменяли во время двухсторонки, уже все понял и смирился. Шоком это точно не стало.

– Не было ощущения, что ваш трехлетний контракт со СКА – это утопия? Ни у кого нет уверенности, что тот же Толчинский отыграет пять лет в Санкт-Петербурге.

– Дай бог, чтобы у Сереги все наладилось. У него все тяжело начиналось, потому что Питер – тяжелый город. Когда ты приезжаешь туда первый раз – он съедает людей. Хочется, чтобы он отыграл полностью этот пятилетний контракт, который точно заслужил. 

А так я ехал в СКА на три года с хорошими мыслями, эмоциями и планами. Тем более что мы купили дом, дети отдыхают там каждый год. Плюс играл уже там до этого – все знал в городе. Но меня подкосили травмы. Получилось так, как получилось. Ничего в этом плохого нет.

– В Санкт-Петербурге съедает сам город или клуб?

– Нет-нет, сам город. Хоккей мы здесь даже не берем. Речь о погоде, слякоти, дождях, депрессивности, унылых цветах домов.

Летом в солнечный день Питер – шикарный город! Но вот эта регулярная унылость тебя съедает. Когда у тебя в 16 часов зимой садится солнце, это очень давит тебе на голову, – сказал нападающий «Сибири» Николай Прохоркин.

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17 комментариев

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Британский шпион
Буквально описал любой крупный город в РФ за исключением причерноморья, крыма и кавказа (то есть, где в хоккей не играют). Понимаю, что это модно, накинуть про депрессивность С-Пб, но разве Новосиб, в котором он сейчас, не грустнее?
+24
-7
+17
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Артем Зырянов
Ответ Британский шпион
Буквально описал любой крупный город в РФ за исключением причерноморья, крыма и кавказа (то есть, где в хоккей не играют). Понимаю, что это модно, накинуть про депрессивность С-Пб, но разве Новосиб, в котором он сейчас, не грустнее?
Климат Новосибирска не сравнить с СПБ.
+12
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Ole Gunor
Про унылость и депрессивность говорит миллионер, который мало того что обладал абсолютным комфортом как бытовым так и ежедневным жизненным, с собственным домом, хорошей машиной, одеждой, едой, счастливой семьей и возможностью в любой выходной взять и улететь на отдых. Что же тогда говорить об обычных жителях с утра в метро, вечером в метро и все те же самые унылые цвета как домов так и магазина Народный. Странный комментарий немного, по всей вероятности, оторванного от реальности господина спортсмена.
+10
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Лейтенант Гофмиллер
Ответ Британский шпион
Буквально описал любой крупный город в РФ за исключением причерноморья, крыма и кавказа (то есть, где в хоккей не играют). Понимаю, что это модно, накинуть про депрессивность С-Пб, но разве Новосиб, в котором он сейчас, не грустнее?
В части темноты в 16 часов ЗИМОЙ я вообще Прохоркина не понял. А где в России светло зимой, когда ночь длиннее дня???
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Док163
го в Тольятти!) каждый сам воспринимает для себя окружающее пространство. И депрессию надо уметь побеждать в любой обстановке. Иначе она скушает и под солнцем мальдив.
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La Crosse Bobcats
не понял наброс именно на СПб. или Прохоркин только сейчас ознакомился с классикой отечественного кино фильмом Брат и монологом замечательного актера Ю. Кузнецова в роли Немца? )) мне кажется так примерно любой город в России описать можно, кроме некоторых находящихся в южных областях, хоть Петербург, хоть Саратов, хоть Иркутск. вообще климат не самая сильная сторона нашей страны, чего уж тут поделать.
а то Прохоркин так говорит, что у нас вся страна в районе Сочи находится и только Петербург в районе с хреновым климатом.
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fil_spb
То что климат у нас на любителя это правда. Но все равно наговорил странного Прохоркин. Толчинский приехал в СПб летом, какая тогда депрессивность и закаты в 16:00 могли ему помешать? А самому Прохоркину сезон травмы смазали. Тут уж ни дожди, ни цвет стен ни при чем. А игрок хороший. И если без травм он и Сибири поможет и СКА бы помог.
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Кино Музыка
Петербург город-курорт!
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shickana
Ответ Артем Зырянов
Климат Новосибирска не сравнить с СПБ.
Да тоже не "мечта всей жизни")
Вообще, севернее 50й широты человеку лучше не жить. В Северной Америке, гле население селилось добровольно, а не вынужденно как у нас, севернее ее живет совсем мизерное количество людей.
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Денис Якименко
Ответ Британский шпион
Буквально описал любой крупный город в РФ за исключением причерноморья, крыма и кавказа (то есть, где в хоккей не играют). Понимаю, что это модно, накинуть про депрессивность С-Пб, но разве Новосиб, в котором он сейчас, не грустнее?
Новосибирск осень приятный город, был правда там лет 8 назад...
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Tungus85
Толчинскому надо было и дальше в Омске играть. Омск один из самых солнечных городов России
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Shumi-jr
Ответ Ole Gunor
Про унылость и депрессивность говорит миллионер, который мало того что обладал абсолютным комфортом как бытовым так и ежедневным жизненным, с собственным домом, хорошей машиной, одеждой, едой, счастливой семьей и возможностью в любой выходной взять и улететь на отдых. Что же тогда говорить об обычных жителях с утра в метро, вечером в метро и все те же самые унылые цвета как домов так и магазина Народный. Странный комментарий немного, по всей вероятности, оторванного от реальности господина спортсмена.
Т.е если у человека много денег, он должен радоваться унылости, серости и плохой погоде ???
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