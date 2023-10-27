Гальченюк о результатах СКА: «У всех бывают спады. Лучше тяжело начать, чем потом пойти вниз, когда будет очень важный момент в сезоне»

Алекс Гальченюк высказался об игре СКА на старте сезона-2023/24.

– Ожидали, что СКА тяжело дастся старт сезона?

– Что тут сказать... У всех бывают спады. Я думаю, у нас в коллективе все согласны, что лучше так тяжело начать, чем потом пойти вниз, когда будет очень важный момент в сезоне.

Мы набираем свой ритм, набираем свой темп. В последнее время играем все лучше и лучше. Поднимаемся выше, планируем, как надо играть. Набираемся уверенности и идем дальше.

– Вы отыграли эти полтора месяца в разных звеньях: начинали в атакующей тройке с Сергеем Толчинским и Маратом Хайруллиным, теперь – с и . Насколько удается находить взаимопонимание с партнерами в условиях такой ротации?

– У нас хорошая команда и множество хороших игроков. У нас всех много мастерства. Поэтому, с кем бы ты ни играл, можно показывать себя с лучшей стороны.

Да, иногда надо время для появления «химии». Но все равно с любыми партнерами по звену ты должен совершать правильные действия и рано или поздно разобраться со своим звеном, как играть.

К тому же в этом сезоне у нас в команде появилось много новых игроков. Я думаю, из-за этого тоже трудно было сделать так, чтобы все сразу пошло гладко, как по маслу. Всегда же нужно время, когда новые игроки в клубе, новая атмосфера. Понадобилось время, чтобы это все появилось. Но я не переживаю за нас. Все у СКА будет хорошо, – сказал нападающий СКА Алекс Гальченюк.