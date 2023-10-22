Кюмпер о матче с «Монреалем»: «Сегодня характер «Вашингтона» проявился лучше. Мы уступали 0:2, но продолжали держаться, сравняли счет. Это шаг в правильном направлении»

Теги Монреаль Вашингтон НХЛ Дарси Кюмпер Хоккей

Дарси Кюмпер оценил игру «Вашингтона» в матче против «Монреаля».

Поражение от «Канадиенс» (2:3 ОТ) стало для «Кэпиталс» третьим в четырех матчах сезона. Кюмпер отбил 25 из 28 бросков.

В третьем периоде «Вашингтон» отыгрался с 0:2, но уступил в овертайме.

«Думаю, сегодня вы увидели, как наш характер проявился немного лучше. 

Мы уступали со счетом 0:2 перед третьим периодом, затем возникли проблемы с удалениями, но мы просто продолжали держаться. Это было очень приятно видеть.

Я думаю, что для нашей группы было действительно позитивным моментом преодолеть эти невзгоды, вернуться и сравнять счет. К сожалению, мы не получили два очка, но это определенно шаг в правильном направлении в плане того, как мы хотим играть», – сказал вратарь «Вашингтона» Дарси Кюмпер.

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