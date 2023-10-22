Овечкин не забивает 9 матчей подряд с учетом прошлого сезона. У него 5 передач за этот период

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин не забивает 9 матчей подряд с учетом прошлого сезона НХЛ.

За этот период капитан «Вашингтона» сделал 5 результативных передач, 2 из них – в 4 играх нынешнего чемпионата.

Он не забивает в НХЛ с 26 марта.

Напомним, Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Овечкин во 2-й раз в карьере остался без голов в 4 стартовых матчах сезона НХЛ

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60 комментариев

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Пивасенин 602
Саня решил еще к 2050 году побить рекорд Уэйна и по передачам (1963), понимая, что рекорд по шайбам в принципе уже почти его
+48
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+44
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hhlg
Ответ DMBS
Рекорд Гретцки, говорили они :) Возраст не обманешь, да и партнеры для рекордов не подходящие. Команда на спаде
А что, всё уже, больше матчей не будет? ;)
+46
-15
+31
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Алекс Баландин
Ответ Sanan1908
Чуваку 38 лет и он второй лучший бомбардир в истории , легенда хоккея. А его так хейтят причем свои же соотечественники. Этого мне не понять
Его хейтят не за хоккей.
+30
-8
+22
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hhlg
Предлагаю хайпожорам по совместительству являющимся авторами спортса ещё 2 новости:

Овечкин не забивает 27 периодов и
Овечкин не забивает 540 минут.

;)
+33
-18
+15
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Sanan1908
Чуваку 38 лет и он второй лучший бомбардир в истории , легенда хоккея. А его так хейтят причем свои же соотечественники. Этого мне не понять
+28
-14
+14
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Stucker
Ответ Непристойное предложение
сам не играет и команду хоронит
Судя по расширенным хайлайтам, чуть ли не единственный, кто создавал моменты.
+12
-1
+11
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Maxim Shumov
Ответ DMBS
Рекорд Гретцки, говорили они :) Возраст не обманешь, да и партнеры для рекордов не подходящие. Команда на спаде
Тут еще вопрос к подготовке к сезону. Малкин не намного младше, но такое чувство, будто у них 10 лет разницы
+19
-11
+8
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hhlg
Ответ DMBS
Матчи будут, но объективно для рекорда надо забивать более 0,5 гола за игру. Пока не похоже, что такое возможно
Дык у него среднее по карьере 0,6 включая прошлый год, а вы выводы делаете после 4 игр. И это на фоне нового тренера с новой системой игры. Никто не говорит, что Овечкин Ришара возьмёт или 50 забросит, но писать, что он всё это слишком опрометчиво по отношению к нему, которого хоронят каждый сезон ;)
+8
-1
+7
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Олег Кузнецов
Ответ milya ololo
Комментарий скрыт
Овечки позорит Русь? Камарад у тебя с головой все в порядке?
+13
-7
+6
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DMBS
Рекорд Гретцки, говорили они :) Возраст не обманешь, да и партнеры для рекордов не подходящие. Команда на спаде
+21
-15
+6
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akrets
Когда из не самого умного приспособленца, становишься соучастником- будь готов, что каждый промах будет иметь особую оценку
+4
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hhlg
Ответ hhlg
Предлагаю хайпожорам по совместительству являющимся авторами спортса ещё 2 новости: Овечкин не забивает 27 периодов и Овечкин не забивает 540 минут. ;)
Вот ещё вам посложнее: за последние 30 игр, Вашингтон выиграл только 5 в основное время ;)
+13
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stoudemire
А где Сашин самый преданный фанат Head Machine ??
Ведь он с ним круглосуточно на катке все лето)
Где ты клоун? Как всегда удалишь мое сообщение?)
+3
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Kenshin
Ответ Sanan1908
Чуваку 38 лет и он второй лучший бомбардир в истории , легенда хоккея. А его так хейтят причем свои же соотечественники. Этого мне не понять
Он поддерживал Путина на выборах, при том что сам живет в США. Поддерживал в открытую когда тот уничтожал оппозицию в стране и узурпировал власть. Ему надо было заткнуться, и играть в хоккей. Хейт абсолютно заслуженный.
+5
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Bullrun
Ответ Maxim Shumov
Пора ехать на родину и играть в звене с Ротенбергом и ВВ. Будет по 10 штук за матч кидать с передач Царя))
С ума сошел что ли? Ты что говоришь, Царь с кем-то чем-то делиться должен. Капец «непонимание» сложности момента в жизни государства)))
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Юрий Дворжецкий
Ответ Melnikov1968
Сама новость весьма провокационная, раздолье для злорадствующих.
Мы не злорадствуем, мы просто радуемся и весело кайфуем. И слушаем, как рвутся пуканы у глоров. Это непередаваемые ощущения, просто песня какая-то!
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Как дела на заводе
эта та самая статистика от Духа?)))
+6
-4
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shahmur
Ответ Sanan1908
Чуваку 38 лет и он второй лучший бомбардир в истории , легенда хоккея. А его так хейтят причем свои же соотечественники. Этого мне не понять
хейтят за путим-тимовскую натуру
+2
-1
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Пинающий Достоинства
Ответ hhlg
Предлагаю хайпожорам по совместительству являющимся авторами спортса ещё 2 новости: Овечкин не забивает 27 периодов и Овечкин не забивает 540 минут. ;)
Не забивать 27 периодов случайностью не назовёшь!!!
Но в отличии от местных псевдо экспертов я не связываю это с исключительно слабостью Овечкина ….
Я до сих пор в шоке от того, как в том сезоне Вашингтон фармом выдал 9 побед из 10, а потом вернулся Бэкс, Оши и Пропеллер, их стали в состав включать и команда просто стало отвратительной ….
Просто смотришь игру, как будто на сварку …она отвратительная, медленная, команда вообще забивать не может, никакой системы….
В общем ничего там Ови не побьет, если стариков не выгонят….
Старикам там не место !!!
Если убрать Ови, а оставить пельменя+стриков- игра ещё хуже будет….!
А пока все очень-очень не для рекорда, в команде Кузнецов 14 шайб забивает, вы вообще там чем занимаетесь?!
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hhlg
Ответ Maxim Shumov
Тут еще вопрос к подготовке к сезону. Малкин не намного младше, но такое чувство, будто у них 10 лет разницы
Малыч через 5 игр сотрёт колени и улетит в лазарет, ты ж первый орать будешь ;)
+8
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Alex-San
Ответ Варлампий Варлампий
Уходить надо вовремя, а не топить команду ради несуразного рекорда. В данное время Овечкин демонстрирует антихоккей, подробно описывал почему. Вы вообще его игру видели? Попробуйте абстрагироваться и представить вместо восьмерки условного мистера Смита, понаблюдать за его игрой и ответить себе на вопрос, что "это тело" делает в команде НХЛ?
Овечкин относительно близок к абсолютному рекорду НХЛ по забитым шайбам. Это принесет больше пользы клубу, чем перестройка с шансами на кубок 10%.
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Михаил Майоров
Ответ Alex-San
Овечкин относительно близок к абсолютному рекорду НХЛ по забитым шайбам. Это принесет больше пользы клубу, чем перестройка с шансами на кубок 10%.
с шансами менее 1%. беря во внимание эпоху до Ови
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Sergio19882007
Ответ 42mk@
22.10. кол-во шайб=0 хейтеры-Овечкин стар ну какой ему до Грецки? 7.05 кол-во шайб=43 хейтеры-.....
30 максимум толстый нашакалит)
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shahmur
Ответ Mephi027
Это не наши. Просто говорят по-русски.
да слышали про изолировать или уничтожить 20%, только это признак фашизма с которым якобы борятся
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Пинающий Достоинства
Ответ hhlg
Вот ещё вам посложнее: за последние 30 игр, Вашингтон выиграл только 5 в основное время ;)
Просто алесссс!!!!!
И началось это когда Бэкс вернулся с Пропеллером
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Горыныч79
Ответ DMBS
Матчи будут, но объективно для рекорда надо забивать более 0,5 гола за игру. Пока не похоже, что такое возможно
Почему же обязательно 0,5 за игру (т.е. 40 за сезон)?
У Овечкина 3 сезона, отставание - 72 шайбы. Т.е. 25 шайб за сезон за глаза хватит для рекорда.
Ну а если даже чуть-чуть не дотянет (что вряд ли) к концу контракта - ну подпишется за копейки ещё на сезон, чтобы добить недостающие голы.
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DMBS
Ответ hhlg
А что, всё уже, больше матчей не будет? ;)
Матчи будут, но объективно для рекорда надо забивать более 0,5 гола за игру. Пока не похоже, что такое возможно
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hhlg
Ответ Maxim Shumov
Да-да, вы после матча с Питтсбургом уже орали, что Малкин щас сдуется а Саня начнёт всех рвать. Помним эту песню
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Kenshin
А почему он такой толстый? Неужели это для того что бы рекорд побить?😳
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Варлампий Варлампий
Справедливости ради у седого есть шансы только при игре 5 на 3 и в концовках, когда у соперника ворота пусты. В этих ситуациях партнеры искусственно играют на него.
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Creator25
Вызывайте Духа!
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maximus388
Забываем про гретцкий рекорд, на повестке куда как актуальнее аналогичный от Ничушкина. Тем более меньше осталось, только нужно еще кило десять на пузо накинуть.
Верим в Александра!
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Tima_Milan
отлично, так держать
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