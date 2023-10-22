Овечкин не забивает 9 матчей подряд с учетом прошлого сезона. У него 5 передач за этот период

Александр Овечкин не забивает 9 матчей подряд с учетом прошлого сезона НХЛ.

За этот период капитан « » сделал 5 результативных передач, 2 из них – в 4 играх нынешнего чемпионата.

Он не забивает в НХЛ с 26 марта.

Напомним, идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Овечкин во 2-й раз в карьере остался без голов в 4 стартовых матчах сезона НХЛ