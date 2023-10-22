Овечкин не забивает 9 матчей подряд с учетом прошлого сезона. У него 5 передач за этот период
Александр Овечкин не забивает 9 матчей подряд с учетом прошлого сезона НХЛ.
За этот период капитан «Вашингтона» сделал 5 результативных передач, 2 из них – в 4 играх нынешнего чемпионата.
Он не забивает в НХЛ с 26 марта.
Напомним, Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Овечкин во 2-й раз в карьере остался без голов в 4 стартовых матчах сезона НХЛ
Овечкин не забивает 27 периодов и
Овечкин не забивает 540 минут.
;)
Ведь он с ним круглосуточно на катке все лето)
Где ты клоун? Как всегда удалишь мое сообщение?)
Но в отличии от местных псевдо экспертов я не связываю это с исключительно слабостью Овечкина ….
Я до сих пор в шоке от того, как в том сезоне Вашингтон фармом выдал 9 побед из 10, а потом вернулся Бэкс, Оши и Пропеллер, их стали в состав включать и команда просто стало отвратительной ….
Просто смотришь игру, как будто на сварку …она отвратительная, медленная, команда вообще забивать не может, никакой системы….
В общем ничего там Ови не побьет, если стариков не выгонят….
Старикам там не место !!!
Если убрать Ови, а оставить пельменя+стриков- игра ещё хуже будет….!
А пока все очень-очень не для рекорда, в команде Кузнецов 14 шайб забивает, вы вообще там чем занимаетесь?!
И началось это когда Бэкс вернулся с Пропеллером
У Овечкина 3 сезона, отставание - 72 шайбы. Т.е. 25 шайб за сезон за глаза хватит для рекорда.
Ну а если даже чуть-чуть не дотянет (что вряд ли) к концу контракта - ну подпишется за копейки ещё на сезон, чтобы добить недостающие голы.
Верим в Александра!