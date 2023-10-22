Артюхин об Овечкине: «Его безголевая серия – вопрос времени. Ничего страшного не случилось. Начало сезона, только сборы закончились, поэтому может что-то не получаться»

Теги Вашингтон Евгений Артюхин Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Евгений Артюхин высказался об игре Александра Овечкина на старте сезона-2023/24.

В четырех матчах нападающий «Вашингтон» сделал 2 передачи.

– Сейчас об этом много говорят, и, надеюсь, на Сашу это никак не давит.  Думаю, что его безголевая серия – это вопрос времени, и она скоро закончится.

Конечно, все ждут от него голов и рекорда, но ничего страшного не случилось. Начало сезона, только сборы закончились, еще не отошли от нагрузок, поэтому может что-то не получаться. Это рабочий процесс, и не нужно на этом заострять внимание.

– Ждут, что этот сезон будет очень тяжелым для «Вашингтона»…

– В «Вашингтоне» играют наши ребята, и будут болеть, чтобы у них все получилось. В начале чемпионата сложно делать какой-то прогноз. У меня лично нет понимания, как команда проведет сезон, – сказал экс-хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

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2 комментария

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Maxim Shumov
«Фонбет Чемпионата КХЛ» - как же смешно это звучит
+3
0
+3
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mhtjmfau7y
В КХЛ пора - "ближе к телу"
+1
0
+1
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